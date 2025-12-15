कभी दूध बेचते थे भजनलाल शर्मा… बाइक से तय किया सरपंच से सीएम का सफर

Chief Minister Bhajanlal Sharma's birthday: भरतपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन है। साधारण परिवार में जन्मे भजनलाल शर्मा ने चुनौतीपूर्ण हालात में पढ़ाई के साथ बाइक से राजनीति में सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संघर्ष के दिनों में चाय बेचा करते थे। ऐसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी किसी समय दूध बेचा करते थे। उनका जीवन कृषि से ही शुरू हुआ। हालांकि सब इतना आसान नहीं था, लेकिन संगठन में हमेशा मजबूत पकड़ रखने का फायदा उन्हें ऊंचाइयां छूने में मिलता रहा। यही कारण था कि वे प्रदेश महामंत्री बने रहे। चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर के भजनलाल पिता के कृषि कार्य में हाथ बंटाते थे। वे पिता किशनस्वरूप शर्मा के इकलौते पुत्र है।