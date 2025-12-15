Bhajanlal Govt 2nd Anniversary: डबल इंजन सरकार को पकड़नी होगी अब तेज रफ्तार, इन 5 सेक्टर पर करे फोकस तो बन सकता है नंबर 1 राज्य

125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत वर्ष 2030 तक निर्धारित किया है। राजस्थान में ग्रीन और क्लीन एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं। यहां सोलर, विंड, हाइड्रोजन और पंप स्टोरेज मिलाकर कुल 285 गीगावाट उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान में राज्य केवल 41 गीगावाट तक ही पहुंच पाया है। अकेले सोलर ऊर्जा की संभावनाएं 142 गीगावाट तक मानी गई हैं। फिलहाल हर साल औसतन 8-9 गीगावाट क्षमता जोड़ी जा रही है, पर विशेषज्ञों का कहना है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए गति और बढ़ानी होगी। राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा नीति में वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 10,450 मेगावाट के सोलर पार्क और 6,000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं पर काम चल रहा है। निवेश की रफ्तार ठीक मानी जा रही है, लेकिन बड़े लक्ष्य को देखते हुए इसे और तेज करने की आवश्यकता है।