50 से अधिक टीमें और 100 मुकाबले, 24 से 28 दिसंबर तक होगा क्रिकेट लीग का आयोजन, ट्रॉफी लॉन्च

जयपुर। राजधानी में अंडरआर्म क्रिकेट लीग यू पी एल के तहत ट्रॉफी लॉन्च और फैशन शो का आयोजन किया गया। इस दौरान खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। लीग का आयोजन फ्रेंड्स फॉरेवर क्लब द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि इस लीग में 50 से अधिक टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 100 मुकाबले खेले जाएंगे। लीग के रोमांचक मैच 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आयोजित होंगे। इन पांच दिनों में जयपुर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।
कार्यक्रम के दौरान लीग की ट्रॉफी का अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि राजेश जैन, पवन गोयल, प्रणव जैन और हर्ष खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इसके बाद फैशन शो का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने रैंप पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी।
फ्रेंड्स फॉरेवर क्लब के आयोजक विनीत जैन, राघव गोयल, प्रणव और हर्ष ने बताया कि यू पी एल का मुख्य उद्देश्य जयपुर में अंडरआर्म क्रिकेट को एक मजबूत और बड़ा मंच देना है। उन्होंने कहा कि कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता। यू पी एल उनके लिए एक सुनहरा मौका है।
आयोजकों ने यह जानकारी दी कि लीग के अंतिम दिन एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में विजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही महिला टीमों को विशेष सम्मान और पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा।
