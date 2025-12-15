50 से अधिक टीमें और 100 मुकाबले, 24 से 28 दिसंबर तक होगा क्रिकेट लीग का आयोजन, ट्रॉफी लॉन्च

जयपुर। राजधानी में अंडरआर्म क्रिकेट लीग यू पी एल के तहत ट्रॉफी लॉन्च और फैशन शो का आयोजन किया गया। इस दौरान खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। लीग का आयोजन फ्रेंड्स फॉरेवर क्लब द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि इस लीग में 50 से अधिक टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 100 मुकाबले खेले जाएंगे। लीग के रोमांचक मैच 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आयोजित होंगे। इन पांच दिनों में जयपुर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।