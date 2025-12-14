जयपुर में नाइट क्लब में महिला को घेरा, प्राइवेट रूम में मिलना चाहता था मालिक, बचाने आया पति तो बाउंसर्स ने तोड़ा पैर

अशोक नगर थाने में इरम शेख की शिकायत पर क्लब मालिक भरत टांक, मैनेजर दीपक और अन्य बाउंसर्स के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी बलराम चौधरी ने बताया कि पुलिस ने क्लब के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं। आरोपियों की सीडीआर और लोकेशन भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्य सामने आ सकें। पुलिस ने पीड़ित दंपती के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।