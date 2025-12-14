जयपुर में नाइट क्लब में महिला को घेरा, प्राइवेट रूम में मिलना चाहता था मालिक, बचाने आया पति तो बाउंसर्स ने तोड़ा पैर

जयपुर। अशोक नगर में स्थित नाइट क्लब में महिला के साथ छेड़छाड़ और बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। झोटवाड़ा निवासी इरम शेख और उनके पति नावेद उस्मानी 10 दिसंबर की देर रात क्लब में घूमने गए थे, जहां क्लब स्टाफ और मालिक पर अभद्रता, छेड़छाड़ और जानलेवा हमला करने के आरोप लगे हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
पीड़िता इरम शेख ने अशोक नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। शिकायत में बताया गया कि जब वह अपने पति के साथ क्लब में पहुंचीं, तभी एक वेटर उनके पास आया और क्लब मालिक भरत टांक का मोबाइल नंबर लिखा हुआ कागज थमा दिया। वेटर ने कहा कि क्लब मालिक उनसे प्राइवेट रूम में मिलना चाहते हैं। इरम ने इस प्रस्ताव को साफ शब्दों में ठुकरा दिया।
इसके बाद जब इरम वॉशरूम की ओर जा रही थी तभी क्लब मालिक भरत टांक, मैनेजर दीपक और कुछ बाउंसर्स ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। इस दौरान इरम के साथ अश्लील हरकतें की गईं और छेड़छाड़ की कोशिश की गई। जब इरम ने विरोध किया और शोर मचाया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया।
इरम की आवाज सुनकर उनके पति नावेद उस्मानी उन्हें बचाने पहुंचे। नावेद ने क्लब स्टाफ के व्यवहार पर आपत्ति जताई, जिससे आरोपी भड़क गए। इसके बाद क्लब मालिक भरत टांक, मैनेजर दीपक और बाउंसर्स ने मिलकर नावेद पर हमला कर दिया। सरियों से की गई इस मारपीट में नावेद का पैर दो जगह से टूट गया। उन्हें सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं।
हमलावरों की हिंसा यहीं नहीं रुकी। आरोपियों ने दंपती की कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। जिससे पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद पीड़ितों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नावेद को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने नावेद के पैर में दो फ्रैक्चर होने की पुष्टि की है।
अशोक नगर थाने में इरम शेख की शिकायत पर क्लब मालिक भरत टांक, मैनेजर दीपक और अन्य बाउंसर्स के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी बलराम चौधरी ने बताया कि पुलिस ने क्लब के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं। आरोपियों की सीडीआर और लोकेशन भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्य सामने आ सकें। पुलिस ने पीड़ित दंपती के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
