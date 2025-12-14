14 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

Rajasthan : राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे, पीएम-गृहमंत्री की मंजूरी मिली तो इस दिन हो सकती है जनसभा

Rajasthan Government Two Years : राजस्थान सरकार के दो साल पूरे हो गए। इस खुशी में एक जनसभा 15 दिसंबर को प्रस्तावित थी, पर अब स्थगित हो गई है। जानें क्यों?

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 14, 2025

Rajasthan government Two years PM modi and amit shah approved this date expected public meetings

जयपुर के जलमहल की पाल पर सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan Government Two Years : राजस्थान सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 10 दिसंबर से प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले 15 दिसंबर को दो साल की वर्षगांठ पर जनसभा प्रस्तावित थी, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है।

जनसभा के स्थान पर अब इस दिन रक्ततदान शिविर और आरोग्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। रोड सेफ्टी फंड से खरीदे गए वाहनों और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई जाएगी तथा राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ भी होगा। 25 दिसंबर तक के अन्य कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे का कार्यक्रम तय नहीं होने के कारण जनसभा को आगे खिसकाया गया है। यदि केन्द्रीय नेतृत्व की स्वीकृति मिलती है तो जनसभा 25 दिसंबर को आयोजित हो सकती है, अन्यथा अगले वर्ष जनवरी में बाड़मेर या जयपुर में मुख्य आयोजन किया जाएगा।

इस दौरान सरकार कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेगी, जिनमें रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज-द्वितीय भी शामिल हैं।

स्वच्छता अभियान आज से

प्रदेश में स्वच्छता अभियान रविवार से शुरू होगा, जिसके तहत मंदिरों और स्मारकों की साफ-सफाई की जाएगी।

10 से 25 दिसंबर तक दिनवार कार्यक्रमों की विस्तृत सूची तैयार
10 दिसंबर : प्रवासी राजस्थानी दिवस
11 दिसंबर : राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर
12 दिसंबर : नवाचार दिवस कॉन्क्लेव
13 दिसंबर : 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ
14 दिसंबर : मंदिरों, स्मारकों और सरकारी कार्यालयों में श्रमदान दिवस
15 दिसंबर : राज्य स्तरीय मुख्य समारोह, हजारों करोड़ की सौगातें
16 दिसंबर : राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ
17 दिसंबर : विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी सम्मेलन
18 दिसंबर : युवा-रोजगार दिवस
19 दिसंबर : महिला सम्मेलन और बड़ी सौगातें
20 दिसंबर : किसान सम्मेलन
21 दिसंबर : पर्यावरण संरक्षण अभियान
22 दिसंबर : व्यापार संवर्धन दिवस कॉन्फ्रेंस
23 दिसंबर : एमएसएमई कॉन्क्लेव
24 दिसंबर : पर्यटन कॉन्क्लेव और नई पर्यटन नीति
25 दिसंबर : राज्य स्तरीय सुशासन दिवस।

14 Dec 2025 03:00 pm

