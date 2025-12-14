Rajasthan : राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे, पीएम-गृहमंत्री की मंजूरी मिली तो इस दिन हो सकती है जनसभा

10 से 25 दिसंबर तक दिनवार कार्यक्रमों की विस्तृत सूची तैयार

10 दिसंबर : प्रवासी राजस्थानी दिवस

11 दिसंबर : राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर

12 दिसंबर : नवाचार दिवस कॉन्क्लेव

13 दिसंबर : 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ

14 दिसंबर : मंदिरों, स्मारकों और सरकारी कार्यालयों में श्रमदान दिवस

15 दिसंबर : राज्य स्तरीय मुख्य समारोह, हजारों करोड़ की सौगातें

16 दिसंबर : राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ

17 दिसंबर : विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी सम्मेलन

18 दिसंबर : युवा-रोजगार दिवस

19 दिसंबर : महिला सम्मेलन और बड़ी सौगातें

20 दिसंबर : किसान सम्मेलन

21 दिसंबर : पर्यावरण संरक्षण अभियान

22 दिसंबर : व्यापार संवर्धन दिवस कॉन्फ्रेंस

23 दिसंबर : एमएसएमई कॉन्क्लेव

24 दिसंबर : पर्यटन कॉन्क्लेव और नई पर्यटन नीति

25 दिसंबर : राज्य स्तरीय सुशासन दिवस।