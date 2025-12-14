14 दिसंबर 2025,

रविवार

Rajasthan Weather: मौसम के यू-टर्न से सीजन में पहली बार छाया घना कोहरा, इन जिलों में विजिबिलिटी शून्य, सड़क हादसे बढ़े

पौष मास में इस बार सीजन में पहली बार राजस्थान के पूर्वी इलाकों में घने कोहरे ने दस्तक दी है है। मौसम विभाग ने आगामी 18 दिसंबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत दिए हैं लेकिन उससे पहले विंड पैटर्न में हुए बदलाव के कारण बीती रात से दौसा,भरतपुर​​ और चित्तौड़गढ़ जिले में सीजन में पहली बार घना कोहरा छा गया।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 14, 2025

Rajasthan Weather

राजस्थान में छाए सीजन के पहले कोहरे में दो सड़क हादसे, पत्रिका फोटो

Rajasthan dense fog alert: पौष मास में इस बार सीजन में पहली बार राजस्थान के पूर्वी इलाकों में घने कोहरे ने दस्तक दी है है। मौसम विभाग ने आगामी 18 दिसंबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत दिए हैं लेकिन उससे पहले विंड पैटर्न में हुए बदलाव के कारण बीती रात से दौसा,भरतपुर​​ और चित्तौड़गढ़ जिले में सीजन में पहली बार घना कोहरा छा गया।

घने कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं भरतपुर के दिदवाली गांव के पास हाईवे पर घने कोहरे के चलते दो वाहनों में भिड़ंत होने से कार सवार तीन लोग घायल हो गए। बीती रात चित्तौड़गढ़ जिले में छाई धुंध के कारण सड़क दुर्घटना होने के समाचार हैं।

विंड पैटर्न बदलते ही छाया कोहरा

मौसम विज्ञानियों के अनुसार विंड पैटर्न में बीती रात से हुए बदलाव के कारण हवा में सापेक्षित आर्द्रता बढ़ने पर अब पहाड़ों की सर्दी मैदानों का रुख करने लगी है। माना जा रहा है कि आगामी ​दिनों में पश्चिमी विक्षोभ से शीतलहर चलने और प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। हवा में आर्द्रता कई इलाकों मे 90 फीसदी या उससे भी अधिक दर्ज की गई है।

सीजन का पहला कोहरा, सड़क हादसों का आगाज

भरतपुर, दौसा और चित्तौड़गढ़ जिले में बीती रात से रविवार सुबह तक घने कोहरे का असर रहा। कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी लगभग शून्य होने के कारण हाईव पर दो सड़क हादसे भी दर्ज हो गए। भरतपुर से जुरहरा गमी में शामिल होने जा रहे लोगों की कार दिदवाली गांव के पास हाईवे पर सामने से आ रहे एक वाहन से ​जा भिड़ी। हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोग घायल हो गए।

चित्तौड़गढ़ जिले में निंबाहेड़ा हाईवे प बीती रात 2 बजे रानी खेड़ा सर्कल पर रोड पर खड़े टेलर के पीछे भेड़ बकरों से भरी ट्रक जा गुसी जिसके कारण ट्रक ड्राइवर एवं खलासी घायल हुए। बताया गया ट्रक में जोधपुर से हैदराबाद ले जाए जा रहे 25 से अधिक भेड़ बकरों की जान चली गई। पीछे आ रहा ट्रक धुंध के कारण ट्रेलर से टकरा गया।

18 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम

बीती रात प्रदेश के न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव बना रहा। हालांकि 18 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में लूणकरणसर 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहा। फतेहपुर 7.5, करौली 7.2, माउंट आबू 7.1, नागौर 7.0, अलवर 7.5, दौसा 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जयपुर में बीती रात तापमान 0.4 डिग्री बढ़कर 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी का पलटवार

मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार अगले सप्ताह के मध्य तक राजस्थान के अधिकांश शहरों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालां​कि वीकेंड तक उत्तर पूर्वी इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व बर्फीली हवा चलने के आसार हैं। जिसके असर से दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के ज्यादातर शहरों में कड़ाके की सर्दी का असर रहने की आशंका है।

