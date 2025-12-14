Rajasthan Weather: मौसम के यू-टर्न से सीजन में पहली बार छाया घना कोहरा, इन जिलों में विजिबिलिटी शून्य, सड़क हादसे बढ़े

भरतपुर, दौसा और चित्तौड़गढ़ जिले में बीती रात से रविवार सुबह तक घने कोहरे का असर रहा। कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी लगभग शून्य होने के कारण हाईव पर दो सड़क हादसे भी दर्ज हो गए। भरतपुर से जुरहरा गमी में शामिल होने जा रहे लोगों की कार दिदवाली गांव के पास हाईवे पर सामने से आ रहे एक वाहन से ​जा भिड़ी। हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोग घायल हो गए।