राजधानी के नजदीक नहीं पहुंचा बीसलपुर का पानी, सार्वजनिक परिवहन भी नहीं

जयपुर। शहर के नजदीक के गांवों में ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं मिल रही है। लोगों को 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर आमेर—कुंडा से बस पकड़नी पड़ रही है। पानी की भी बड़ी समस्या है। शहर के नजदीक होने के बाद भी बीसलपुर का पानी नहीं पहुंचा है। गांव में पानी की टंकी बनी हुई है, उसकी मोटर खराब हो रही हैं। महिलाओं को घर से दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। कुछ निजी ट्यूबवैल वालों के उपर निर्भर रहना पड़ रहा है। गांव में खेल मैदान नहीं हैं, खेल मैदान की जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। ये मुद्दे रविवार को नांगल सुसावतान में आयोजित राजस्थान पत्रिका के स्पीक आउट कार्यक्रम में जनता ने उठाए। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। लोगों ने खेल मैदान बनाने, बीसलपुर पेयजल लाइन डलवाने, बस सुविधा व चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत जताई।