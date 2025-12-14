राजस्थान में बीजेपी-कांग्रेस और निर्दलीय MLA के स्टिंग वीडियो वायरल, हनुमान बेनीवाल ने FIR और पार्टी से बाहर करने की उठाई मांग

हनुमान बेनीवाल (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान की राजनीति में उस समय हलचल मच गई, जब भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय विधायक से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इन वीडियो के सामने आने के बाद नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर कड़ी प्रतिक्रिया दी और पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की।
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिन विधायकों के नाम इन स्टिंग वीडियो में सामने आए हैं, उनके खिलाफ बिना देरी के एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही संबंधित राजनीतिक दलों को ऐसे विधायकों को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से ही यह संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी जनप्रतिनिधि को बख्शा नहीं जाएगा।
बेनीवाल ने कहा कि स्टिंग वीडियो में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक का नाम सामने आना यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार किसी एक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और संगठित समस्या बन चुकी है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के तुरंत बाद ऐसे वीडियो सामने आना इस बात का संकेत है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार किस हद तक फैल चुका है। इससे राज्य की छवि देशभर में खराब हो रही है।
उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हनुमान बेनीवाल का कहना था कि प्रदेश में नेता ही नहीं, बल्कि अधिकारी स्तर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस पर अब आंख मूंदकर बैठना उचित नहीं है।
सांसद बेनीवाल ने कहा कि आज पूरा देश राजस्थान की स्थिति को देख रहा है और ऐसे मामलों से प्रदेश शर्मसार हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को वे संसद में भी उठाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, जरूरत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय लेकर इस पूरे मामले को उनके समक्ष भी रखा जाएगा।
प्रेस वार्ता के दौरान बेनीवाल ने खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक निधि में कमीशनखोरी, अवैध खनन और बायोडीजल जैसे मामलों में उनकी संलिप्तता की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। बेनीवाल ने दावा किया कि प्रदेश में केवल आरएलपी ही ऐसी पार्टी है, जो लगातार अवैध खनन, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है।
