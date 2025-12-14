राजस्थान में बीजेपी-कांग्रेस और निर्दलीय MLA के स्टिंग वीडियो वायरल, हनुमान बेनीवाल ने FIR और पार्टी से बाहर करने की उठाई मांग

बेनीवाल ने कहा कि स्टिंग वीडियो में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक का नाम सामने आना यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार किसी एक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और संगठित समस्या बन चुकी है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के तुरंत बाद ऐसे वीडियो सामने आना इस बात का संकेत है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार किस हद तक फैल चुका है। इससे राज्य की छवि देशभर में खराब हो रही है।