Rajasthan: बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता में तीखी नोक-झोंक, बोला- काहे के MLA हो… काम तो करना पड़ेगा

घटना के बाद विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि विरोध करने वालों में आरएलपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे, लेकिन ग्रामीणों की मांग जायज है। उन्होंने बताया कि कीचड़ भरे रास्ते और सड़क न होने से ग्रामीण परेशान हैं और वीडीओ के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसकी जांच कराई जाएगी। बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि हनुमान चौधरी को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। पार्टी स्तर पर चर्चा कर भविष्य में किसी भी सदस्य के विचारधारा के विपरीत काम करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।