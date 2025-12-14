14 दिसंबर 2025,

रविवार

टोंक

Rajasthan: बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता में तीखी नोक-झोंक, बोला- काहे के MLA हो… काम तो करना पड़ेगा

कार्यकर्ता ने खुद को बीजेपी का पूर्व जिला मंत्री बताते हुए कहा कि 'आप जनता के वोट से विधायक बने हो, जनता का काम करना पड़ेगा। काहे के एमएलए हो।' इस दौरान कार्यकर्ता ने विधायक का माइक भी पकड़ लिया।

टोंक

image

Kamal Mishra

Dec 14, 2025

BJP

फोटो-पत्रिका

टोंक। भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर भाजपा के सुशासन पखवाड़ा अभियान के तहत विधायक रामसहाय वर्मा शनिवार रात 7 बजे बहड़ गांव पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने तेजाजी मंदिर से हनुमान चौधरी के कुएं तक सड़क न बनने का मुद्दा उठाया और जवाब मांगा।

ग्रामीणों के अनुसार भाजपा के पूर्व जिला मंत्री हनुमान चौधरी ने कई बार इस समस्या की जानकारी दी थी, लेकिन विधायक ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं। कुछ देर बाद हनुमान चौधरी आए और आरोप लगाया कि कन्याशाला के शौचालय मरम्मत में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच ने 12 हजार रुपए की जगह 1.5 लाख रुपए हड़प लिए, जबकि मरम्मत कार्य नहीं कराया गया।

विधायक ने कहा- ग्राम विकास अधिकारी का करेंगे इलाज

इस पर विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि वह ग्राम विकास अधिकारी का इलाज कर देंगे और सोमवार तक कार्रवाई की जाएगी। जब ग्रामीण लिखित में पुष्टि मांगने लगे, तो विधायक भड़क गए और हनुमान चौधरी से कहा- तू ज्यादा समझदार है क्या? इस दौरान हनुमान चौधरी ने विधायक के माइक को पकड़कर नीचे कर दिया और नोक-झोंक शुरू हो गई। ऐसे में पुलिस ने विवाद को रोकते हुए विधायक से दूर रहने की नसीहत दी।

ऐसे हुई बहस

विवाद के दौरान विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ता हनुमान चौधरी से सवाल किया कि पार्टी में क्या काम किया है? हनुमान चौधरी ने जवाब दिया कि जनता ने आपको विधायक बनाया है काम तो करना पड़ेगा, काहे के विधायक हो। सड़कों के मुद्दे पर वह पहले भी जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यकर्ताओं का अपमान है और काम के लिए वे हमेशा आवाज उठाएंगे।

विधायक ने कहा- विरोध करने वालों में आरएलपी कार्यकर्ता

घटना के बाद विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि विरोध करने वालों में आरएलपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे, लेकिन ग्रामीणों की मांग जायज है। उन्होंने बताया कि कीचड़ भरे रास्ते और सड़क न होने से ग्रामीण परेशान हैं और वीडीओ के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसकी जांच कराई जाएगी। बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि हनुमान चौधरी को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। पार्टी स्तर पर चर्चा कर भविष्य में किसी भी सदस्य के विचारधारा के विपरीत काम करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan: बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता में तीखी नोक-झोंक, बोला- काहे के MLA हो… काम तो करना पड़ेगा

