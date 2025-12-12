Rajasthan Road Safety Campaign: DTO ने हाथ जोड़कर वाहन चालकों को समझाया, माला भी पहनाई

हाथ जोड़कर कार चालक को समझाते डीटीओ। फोटो: पत्रिका
टोंक। पुलिस और परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत जिला परिवहन अधिकारी सम्पत वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा, यातायात प्रभारी कालूराम तथा सहायक प्रभारी भैरूलाल ने घंटाघर क्षेत्र में की।
इस दौरान टोंक जिला परिवहन अधिकारी ने सुरक्षा संबंधित नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के हाथ जोड़े और उन्हें नियमों की पालना करने को कहा। परिवहन अधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियम चालक और वाहन में सवार यात्रियों की जान की सुरक्षा के लिए है। इससे वाहन सवार लोगों को ही फायदा होगा।
दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ऐसे में सभी को चाहिए कि वे नियमों की पूर्ण पालना करें। सुरक्षा के नियमों की अनुपालना से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आती है, बल्कि इससे यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती है। उनका मानना है कि इस अभियान के माध्यम से लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता आएगी और वे स्वयं ही यातायात नियमों का पालन करेंगे।
सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए नागरिकों को जागरूक करना है। दुर्घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही यातायात व्यवस्था बेहतर होगी तो लोगों को यातायात सुरक्षा का महत्व समझ में आएगा।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग