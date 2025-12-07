7 दिसंबर 2025,

रविवार

टोंक

Rajasthan Education Ranking: राजस्थान ने शिक्षा गुणवत्ता में लगाई लंबी छलांग, राष्ट्रीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचा

Madan Dilawar: शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा मानवीय मूल्यों एवं चरित्र निर्माण का आधार होना चाहिए।

टोंक

image

Anil Prajapat

Dec 07, 2025

madan-dilawar

कार्यशाला को संबोधित करते मंत्री मदन दिलावर। फोटो: पत्रिका

टोंक। शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा मानवीय मूल्यों एवं चरित्र निर्माण का आधार होना चाहिए। शिक्षकों को किताबी ज्ञान के साथ बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे, ताकि हमारे बच्चे किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रहे। हमारा दायित्व है कि बच्चों में सर्वांगीण शिक्षा का विकास हो तथा वह जिस क्षेत्र में भी जाए वहां अपने देश, समाज एवं परिवार का नाम रोशन करें।

मंत्री मदन दिलावर टोंक के एक निजी रिसोर्ट में पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के आमुखीकरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में गत दो वर्ष में शिक्षा में कई नवाचार किए गए हैं। इससे न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार आया है, बल्कि बच्चों के नैतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में भी बढ़ोतरी हुई है। देश में राजस्थान ने शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर लंबी छलांग लगाई है। पहले यह 12 वें स्थान पर था, अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह हमारी सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता एवं संकल्प को दर्शाता है।

बताएंगे मानवीय मूल्यों की आवश्यकता के बारे में

मंत्री ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला में समाज की अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान में मानवीय मूल्यों की आवश्यकता के बारे में बताया जाएगा। मानवीय मूल्यों की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में प्रेम, करुणा, सत्य, अंहिसा, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुणों का विकास करना है, ताकि बच्चे नैतिक निर्णय ले सके। साथ ही भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनकर समाज व पर्यावरण के प्रति सकारात्मक योगदान दे सकें।

Published on:

07 Dec 2025 02:06 pm

टोंक

टोंक

राजस्थान न्यूज़

