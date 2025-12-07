Rajasthan Education Ranking: राजस्थान ने शिक्षा गुणवत्ता में लगाई लंबी छलांग, राष्ट्रीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचा

मंत्री मदन दिलावर टोंक के एक निजी रिसोर्ट में पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के आमुखीकरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में गत दो वर्ष में शिक्षा में कई नवाचार किए गए हैं। इससे न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार आया है, बल्कि बच्चों के नैतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में भी बढ़ोतरी हुई है। देश में राजस्थान ने शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर लंबी छलांग लगाई है। पहले यह 12 वें स्थान पर था, अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह हमारी सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता एवं संकल्प को दर्शाता है।