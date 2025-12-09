चर्चा में राजस्थान की यह शादी: सरकारी बैंक में मैनेजर दूल्हे के टीके में लिया मात्र 1 रुपया

सरकारी नौकरी की शादी में जहां लाखों रुपए दहेज में दिए जाते हैं। वहीं इस शादी ने हर किसी का दिल जीत लिया है। व्हाट्सऐप, फेसबुक सहित सोशल मीडिया पर लोग परिवार की प्रशंसा करते हुए इसे समाज परिवर्तन की दिशा में अनुकरणीय पहल बता रहे हैं। दहेज-मुक्त विवाह को बढ़ावा देने के लिए दूल्हे पक्ष की यह पहल युवाओं और अभिभावकों के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है।