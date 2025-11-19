राजस्थान: हेलीकॉप्टर से भाइयों को भात न्यौतने पहुंची बहन, देखने पूरा गांव उमड़ा  

अलवर। नारायणपुर नगरपालिका क्षेत्र में बुधवार को एक अनोखा और दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला , पावटा के पास आतेला के केरली गांव से एक बहन अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर से बेराला की ढाणी पहुंची। वह अपने बेटे की शादी के लिए भाइयों को भात न्यौतने पहुंची तो ग्रामीणों में उत्साह का आलम ऐसा था कि आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मौके पर इकट्ठा हो गए।
परिजनों के अनुसार भांजे कृष्ण कुमार यादव की शादी को यादगार बनाने के लिए यह अनोखा फैसला लिया गया। गणपत यादव ने बताया कि करीब 20 दिन पहले ही उन्हें हेलीकॉप्टर से भात आने की सूचना मिल गई थी, जिसके बाद परिवार में तैयारियां शुरू हो गईं।
इस आयोजन के पीछे एक भावनात्मक कारण भी जुड़ा है। जय सिंह यादव, जो पावटा स्कूल में प्राचार्य हैं, ने बताया कि 1986 में उनकी शादी के दौरान अफवाह उड़ी थी कि वे हेलीकॉप्टर से बारात में आएंगे, जबकि उस समय उनके पास साइकिल खरीदने तक की क्षमता नहीं थी। इस बात से उनके माता-पिता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था।
अब सक्षम होने पर उन्होंने अपने माता-पिता की उस कसक को दूर करने के लिए यह खास आयोजन किया है। करीब 9 लाख रुपये में हेलीकॉप्टर बुक किया गया है, जो तीन प्रमुख कार्यक्रमों का हिस्सा बनेगा—भात न्यौतना, दूल्हे को बारात लेकर जाना और दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराना। क्षेत्र में पहली बार हुए इस भव्य आयोजन ने लोगों को रोमांचित कर दिया।
