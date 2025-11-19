राजस्थान: हेलीकॉप्टर से भाइयों को भात न्यौतने पहुंची बहन, देखने पूरा गांव उमड़ा  

अलवर। नारायणपुर नगरपालिका क्षेत्र में बुधवार को एक अनोखा और दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला , पावटा के पास आतेला के केरली गांव से एक बहन अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर से बेराला की ढाणी पहुंची। वह अपने बेटे की शादी के लिए भाइयों को भात न्यौतने पहुंची तो ग्रामीणों में उत्साह का आलम ऐसा था कि आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मौके पर इकट्ठा हो गए।