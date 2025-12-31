31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डमी कैंडिडेट पकड़ा 

इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुधवार सुबह राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है। राजस्थान स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के तहत 10 किलोमीटर की दौड़ कराई जा रही थी।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 31, 2025

इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता (फोटो - पत्रिका)

इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुधवार सुबह राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है। राजस्थान स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के तहत 10 किलोमीटर की दौड़ कराई जा रही थी। आरोप है कि संदेह के आधार पर जांच की गई, जिसमें पता चला कि सेना का जवान सुनील, खिलाड़ी ऋषि कपूर की जगह दौड़ में शामिल हुआ था।

मामले की पुष्टि होने पर आयोजन समिति ने उसे तत्काल डिस्क्वालिफाई कर दिया। जवान ने किसी अन्य खिलाड़ी की जगह प्रतियोगिता में भाग लिया था और दौड़ में पांचवां स्थान प्राप्त किया। जानकारी के अनुसार एक अन्य खिलाड़ी की शिकायत के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जिसमें डमी कैंडिडेट का मामला उजागर हुआ है।

डमी बनकर दौड़ने वाले युवक के साथ-साथ जिस खिलाड़ी की जगह वह शामिल हुआ था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है। इस राज्य स्तरीय चैंपियनशिप से प्रदेश की टीम का चयन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने रांची जाएगी। यहां बॉयज व गर्ल्स के विभिन्न इवेंट आयोजित हुए। जिनमें प्रदेशभर से खिलाड़ी शामिल हुए हैं। पहले छह स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डमी कैंडिडेट पकड़ा 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sariska Tiger Reserve: बाघों की हाफ सेंचुरी… इलेक्ट्रिक बस से लेकर एलिवेटेड रोड तक, जानें साल 2025 सरिस्का के लिए कैसा रहा

Sariska-Tiger-Reserve-2
अलवर

भगवान राम के अयोध्या में दूसरे स्थापना दिवस पर निकली ध्वज यात्रा 

अलवर

केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ बाजार आठवें दिन भी बंद, आमरण अनशन जारी 

अलवर

न्यू ईयर के चलते जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़, होटल-रेस्टोरेंट फुल 

अलवर

अलवर: घर के बाहर खेलते समय टूटी जिंदगी, आधा फीट ऊंचे चबूतरे से गिरने पर छात्रा की मौत

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.