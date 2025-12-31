भगवान राम के अयोध्या में दूसरे स्थापना दिवस पर निकली ध्वज यात्रा 

भगवान राम के अयोध्या में दूसरे स्थापना दिवस के पावन अवसर पर बुधवार को अलवर में धार्मिक आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। राजस्थान पुजारी महासंघ के तत्वावधान में इस अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
कार्यक्रम के अंतर्गत बैंड-बाजों के साथ भगवा ध्वज यात्रा निकाली गई। ध्वज यात्रा त्रिपोलिया स्थित प्राचीन गणेश मंदिर से विधिवत पूजा-अर्चना के बाद प्रारंभ हुई, जो बजाजा बाजार, होप सर्कस सहित प्रमुख मार्गों से होती हुई अभय समाज परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु जय श्रीराम के जयघोष करते हुए धार्मिक भजनों पर झूमते नजर आए। पूरे मार्ग पर भक्तिमय वातावरण बना रहा और जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर ध्वज यात्रा का स्वागत किया।
अभय समाज में पहुंचने पर कार्यक्रम का मुख्य आयोजन हुआ, जहां सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान राम भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया।
राजस्थान पुजारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और आपसी सद्भाव को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में विभिन्न मंदिरों के पुजारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शहरवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
