31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

भगवान राम के अयोध्या में दूसरे स्थापना दिवस पर निकली ध्वज यात्रा 

भगवान राम के अयोध्या में दूसरे स्थापना दिवस के पावन अवसर पर बुधवार को अलवर में धार्मिक आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 31, 2025

भगवान राम के अयोध्या में दूसरे स्थापना दिवस के पावन अवसर पर बुधवार को अलवर में धार्मिक आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। राजस्थान पुजारी महासंघ के तत्वावधान में इस अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम के अंतर्गत बैंड-बाजों के साथ भगवा ध्वज यात्रा निकाली गई। ध्वज यात्रा त्रिपोलिया स्थित प्राचीन गणेश मंदिर से विधिवत पूजा-अर्चना के बाद प्रारंभ हुई, जो बजाजा बाजार, होप सर्कस सहित प्रमुख मार्गों से होती हुई अभय समाज परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु जय श्रीराम के जयघोष करते हुए धार्मिक भजनों पर झूमते नजर आए। पूरे मार्ग पर भक्तिमय वातावरण बना रहा और जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर ध्वज यात्रा का स्वागत किया।

अभय समाज में पहुंचने पर कार्यक्रम का मुख्य आयोजन हुआ, जहां सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान राम भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया।


राजस्थान पुजारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और आपसी सद्भाव को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में विभिन्न मंदिरों के पुजारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शहरवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 01:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / भगवान राम के अयोध्या में दूसरे स्थापना दिवस पर निकली ध्वज यात्रा 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sariska Tiger Reserve: बाघों की हाफ सेंचुरी… इलेक्ट्रिक बस से लेकर एलिवेटेड रोड तक, जानें साल 2025 सरिस्का के लिए कैसा रहा

Sariska-Tiger-Reserve-2
अलवर

Alwar News: राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डमी कैंडिडेट पकड़ा 

अलवर

केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ बाजार आठवें दिन भी बंद, आमरण अनशन जारी 

अलवर

न्यू ईयर के चलते जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़, होटल-रेस्टोरेंट फुल 

अलवर

अलवर: घर के बाहर खेलते समय टूटी जिंदगी, आधा फीट ऊंचे चबूतरे से गिरने पर छात्रा की मौत

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.