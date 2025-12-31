भगवान राम के अयोध्या में दूसरे स्थापना दिवस पर निकली ध्वज यात्रा 

कार्यक्रम के अंतर्गत बैंड-बाजों के साथ भगवा ध्वज यात्रा निकाली गई। ध्वज यात्रा त्रिपोलिया स्थित प्राचीन गणेश मंदिर से विधिवत पूजा-अर्चना के बाद प्रारंभ हुई, जो बजाजा बाजार, होप सर्कस सहित प्रमुख मार्गों से होती हुई अभय समाज परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु जय श्रीराम के जयघोष करते हुए धार्मिक भजनों पर झूमते नजर आए। पूरे मार्ग पर भक्तिमय वातावरण बना रहा और जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर ध्वज यात्रा का स्वागत किया।