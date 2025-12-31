केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ बाजार आठवें दिन भी बंद, आमरण अनशन जारी 

आवाज मंच के संयोजक मुकेश जैमन गत शनिवार से कस्बे के गोल सर्किल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके साथ दूसरे दिन दिनेश प्रधान व श्रीराम सैनी आमरण अनशन पर हैं, जबकि बुधवार से रवि नरुका व निरंजन लाल सैनी भी आमरण अनशन में शामिल हो गए हैं। इस तरह कुल पांच आंदोलनकारी आमरण अनशन पर हैं। वहीं, लोकेश उपाध्याय, तपन सिंह, एडवोकेट अभिमन्यु तिवाड़ी, रामौतार मीना, अमरसिंह वर्मा, अरुण भारती, दिनेश वैध, छोटेलाल सैनी, भगवान सहाय सैनी व गोकुल सैनी 24-24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे हैं।