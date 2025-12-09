Tonk Panther Movement: जैन नसिया परिसर में रातभर घूमता रहा पैंथर, CCTV फुटेज सामने आते ही इलाके में दहशत

टोंक। टोडारायसिंह कस्बे से सटे पहाड़ी वनक्षेत्र स्थित जैन नसिया परिसर में बीती रात पैंथर की हलचल से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। देर रात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में पैंथर बरामदे की छत और आंगन में घूमता हुआ स्पष्ट दिखाई दिया। फुटेज सामने आते ही जैन समाज समेत आसपास के निवासियों में दहशत का माहौल बन गया।