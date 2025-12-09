Tonk Panther Movement: जैन नसिया परिसर में रातभर घूमता रहा पैंथर, CCTV फुटेज सामने आते ही इलाके में दहशत

जैन नसिया परिसर में छत पर घूमता पैंथर। फोटो: पत्रिका
टोंक। टोडारायसिंह कस्बे से सटे पहाड़ी वनक्षेत्र स्थित जैन नसिया परिसर में बीती रात पैंथर की हलचल से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। देर रात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में पैंथर बरामदे की छत और आंगन में घूमता हुआ स्पष्ट दिखाई दिया। फुटेज सामने आते ही जैन समाज समेत आसपास के निवासियों में दहशत का माहौल बन गया।
जैन नसिया परिसर के आसपास ब्राह्य माता, नारसी माता, किलेश्वर महादेव, मोड़ी छतरी महादेव सहित कई धार्मिक स्थल हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों के निकट पैंथर की मौजूदगी लोगों के लिए चिंता और खतरे का कारण बन गई है।
जैन समाज के सदस्यों ने बताया कि सुबह-शाम श्रद्धालुओं की अधिक आवाजाही रहती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों ने वन विभाग और प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने और पैंथर की मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है।
प्रशासन ने फुटेज की पुष्टि करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने, रात में अकेले बाहर नहीं निकलने, बच्चों पर विशेष ध्यान रखने तथा धार्मिक स्थलों पर समूह में ही जाने की सलाह दी है। वन विभाग की टीम को इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने और वन्यजीव गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इधर, ग्रामीणों का कहना है कि पिछले पांच-छह महीनों से जंगल में मवेशियों की संख्या कम होने तथा कुत्तों के अचानक गायब होने जैसी घटनाएं हो रही थीं, जिससे बड़े वन्यजीव की मौजूदगी की आशंका बनी हुई थी। अब सीसीटीवी फुटेज ने इस आशंका को सही साबित कर दिया है।
