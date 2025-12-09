जयपुर के MNIT कैंपस में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, रेस्क्यू ऑपरेशन कर वन विभाग ने पकड़ा

बता दें कि बीते दिन ही कैंपस के आसपास पगमार्क देखे गए थे, जिससे अंदेशा था कि आसपास के जंगलों से कोई बड़ा जंगली जानवर परिसर में आ सकता है। मंगलवार को यह आशंका सच हो गई। तेंदुआ जैसे ही VLTC बिल्डिंग में दाखिल हुआ, वहां मौजूद छात्रों में अफरा-तफरी मच गई। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत भवन खाली करवाया और प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा घेरा बना दिया।