Jaipur: दूसरे दिन भी लेपर्ड ने दिया वन विभाग को चकमा, कॉलोनियों में पसरा खौफनाक सन्नाटा, डरा रही CCTV की वायरल फुटेज

झालाना वन क्षेत्र के रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सूचना के बाद लगातार मॉनीटरिंग हो रही है। अलग-अलग टीमें रात-दिन निगरानी कर रही हैं। MNIT, ओटीएस समेत आसपास के क्षेत्रों में भी मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। लोगों से देर रात घरों से अकेले बाहर न निकलने, पालतू पशुओं पर निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध हरकत की तुरंत सूचना विभाग को देने की की अपील की जा रही है।