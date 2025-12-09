9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

Jaipur: दूसरे दिन भी लेपर्ड ने दिया वन विभाग को चकमा, कॉलोनियों में पसरा खौफनाक सन्नाटा, डरा रही CCTV की वायरल फुटेज

Forest Department: जयपुर में पिछले दो दिनों से एक साल के लेपर्ड की मौजूदगी ने लोगों में दहशत फैला रखी है। कॉलोनियों में लगे सीसीटीवी में उसके घरों में कूदने, गलियों में दौड़ने और लोगों के बेहद पास से गुजरने की फुटेज सामने आने के बाद पूरा इलाका सहम गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 09, 2025

Leopard-In-Jaipur
Play video

वायरल CCTV फुटेज (फोटो: पत्रिका)

Leopard Movement In Jaipur: जयपुर शहर के गांधीनगर में रातें खामोश के साथ खौफनाक हो गई है। जिस तरह के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे है, उनमें घरों में करीब सालभर का एक लेपर्ड कूदता, गलियों में दौड़ता नजर आ रहा है। एक फुटेज में व्यक्ति के बिलकुल पास से भागता नजर आ रहा है। दृश्यों ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है।

गांधीनगर स्टेशन के समीप स्थित एजी कॉलोनी, अनिता कॉलोनी, बजाज एन्क्लेव समेत कई जगह लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी रेस्क्यू टीम खाली हाथ लौटी, लेकिन पगमार्क और वायरल वीडियो ने खतरे को और गहरा कर दिया है।

शिक्षा संकुल में दिखे पगमार्क

रेस्क्यू टीम को सर्च अभियान में शिक्षा संकुल व जल धारा में लेपर्ड के पगमार्क मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि लेपर्ड मां से बिछड़ गया है। उसकी उम्र एक साल के करीब बताई जा रही है।

…और छूकर गुजर गया 'यमदूत'

बजाज एन्क्लेव के एक वायरल वीडियो में घर में लेपर्ड एक व्यक्ति के एकदम बगल से उसे छूते हुए गुजरता है। एक वीडियो में लेपर्ड सड़क पर दौड़ते, घरों में घुसते और एक सुरक्षा गार्ड के पास से होकर निकलते नजर आ रहा है। इसके बाद से लोगों में भय और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि 48 घंटे में लेपर्ड चार-पांच जगह दिखा है।

अलग-अलग टीम बनाकर रात-दिन निगरानी

झालाना वन क्षेत्र के रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सूचना के बाद लगातार मॉनीटरिंग हो रही है। अलग-अलग टीमें रात-दिन निगरानी कर रही हैं। MNIT, ओटीएस समेत आसपास के क्षेत्रों में भी मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। लोगों से देर रात घरों से अकेले बाहर न निकलने, पालतू पशुओं पर निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध हरकत की तुरंत सूचना विभाग को देने की की अपील की जा रही है।

Published on:

09 Dec 2025 09:18 am

Jaipur: दूसरे दिन भी लेपर्ड ने दिया वन विभाग को चकमा, कॉलोनियों में पसरा खौफनाक सन्नाटा, डरा रही CCTV की वायरल फुटेज

