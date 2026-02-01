मुख्यमंत्री ने रील बनवाने के लिए 8 करोड़ का दिया टेंडर : टीकाराम जूली

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चार-चार माह तक कैबिनेट बैठकें नहीं होतीं, लेकिन एक बड़े उद्योगपति के मुख्यमंत्री से मिलने के अगले ही दिन बैठक बुला ली जाती है। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि अब तक कितने एमओयू धरातल पर उतरे हैं। जूली ने आरोप लगाया कि दो साल में एक भी नई भर्ती पूरी नहीं हुई। स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 1200 की जगह केवल 600 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने राजीव गांधी स्कॉलरशिप का नाम बदलने और सीटें 300 से घटाकर 150 करने पर भी सवाल उठाए।