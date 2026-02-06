39 हजार कैरिंग चार्ज वसूला, तीन कैंटर सामान जब्त

नगर निगम ने बकाएदारों से सख्ती दिखाते हुए 57.22 लाख रुपए वसूल किए। झोटवाड़ा और वैशाली नगर क्षेत्र में छह सम्पत्तियों पर नगरीय विकास कर बकाया था। एक सम्पत्तिधारक ने मौके पर राशि जमा करवाई। जोन उपायुक्त मनीषा यादव ने बताया कि कई बार नोटिस देने के बाद बकाया राशि जमा नहीं करवाई। इसके बाद यह कार्रवाई की गई।