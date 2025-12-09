जयपुर की गली-गली में नशे के सौदागर: महिलाएं गैंग चला रहीं, बच्चे कर रहे डिलीवरी, थाने के पास धंधा और पुलिस बेखबर



तब पत्रिका टीम गली के नुक्कड़ पर छिपकर खड़ी हो गई। तभी दो युवक इस घर में पहुंचे और स्मैक की छोटी पुड़िया लेकर आए। युवकों को टीम ने रोका तो वे संकरी गली से होते हुए भाग गए। दो मिनट बाद ही एक अन्य युवक पहुंचा। महिला ने स्मैक का पैकेट युवक को दे दिया। गली के नुक्कड़ पर खड़ी पत्रिका टीम ने युवक को पकड़ लिया। युवक ने दोनों महिलाओं से 300 रुपए में स्मैक का पैकेट लाना बताया।