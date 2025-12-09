Indigo Flight Cancellation: जयपुर में फ्लाइट कैंसिलेशन का संकट जारी, किराया 5 गुना तक बढ़ा, यात्री मजबूरन ट्रेन-बस से सफर कर रहे

-सोमवार को एयरलाइंस की मनमानी जारी रही। जयपुर से गोवा जाने वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट 24 हजार रुपए तक और स्पाइसजेट की 18 हजार रुपए तक बुक हुई। पुणे के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस 20,259 रुपए तक लिए।

-हैदराबाद जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट का किराया 17 से 28 हजार रुपए तक रहा।

-मुंबई के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 14 हजार और स्पाइसजेट ने 24 हजार रुपए तक वसूले।

-दिल्ली रूट पर एअर इंडिया ने 4100 रुपए और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 4472 रुपए तक किराया लिया। कुल मिलाकर, कई रूटों पर हवाई किराया अब भी सामान्य दिनों की तुलना में 4 से 5 गुना तक महंगा है।

-साथ ही कई एयरलाइंस केवल कनेकटिंग फ्लाइट से सफर करा रही हैं, जिससे यात्रियों पर किराए का अतिरिक्त भार तो पड़ ही रहा है, समय भी दोगुना लग रहा है।