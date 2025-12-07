7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Indigo Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर भूखे-प्यासे भटकते रहे यात्री, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें

Flight Cancellation: इंडिगो की उड़ानें चौथे दिन भी रद्द होने से जयपुर एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा रहा। 24 घंटे में 28 उड़ानें रद्द हुईं। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई। हालात बिगड़ने पर रेलवे ने फंसे यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाईं।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 07, 2025

Indigo Flight Cancellation

जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान यात्री (फोटो- पत्रिका)

Indigo Flight Cancellation Jaipur: इंडिगो एयरलाइंस की लगातार रद्द और री-शेड्यूल होती उड़ानों से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की जिंदगी पर लगातार चौथे दिन ब्रेक लगा रहा। हवाई अड्डे पर यात्री संकट झेलते रहे और आसमान में कंपनी की फ्लाइट के नाम पर तकरीबन सन्नाटा सा रहा।

बता दें कि 24 घंटे में इंडिगो की 28 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि कई के समय में बदलाव किए गए। इससे कई लोगों का शादी, इंटरव्यू और जरूरी काम पर आना-जाना अधर में लटक गए। छोटे बच्चों के साथ ठिठुरती सर्द रातें एयरपोर्ट पर बितानी पड़ रही हैं। लेकिन एयरलाइन की ओर से न पानी, न सुविधा और न जवाब। यह समस्याएं एयरपोर्ट पर पत्रिका को कई भुक्तभोगी यात्रियों ने सुनाई। रेलवे को यात्रियों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी हैं।

जयपुर से गए यात्री भी अटके

जयपुर से अलग-अलग जगह गए यात्री भी दिल्ली, मुंबई और पुणे एयरपोर्ट पर अटक गए हैं। वहां लोग घंटों भूखे-प्यासे भटक रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसी सुमित्रा सैनी ने कहा कि शुक्रवार को जयपुर की उड़ान रद्द हुई। फिर संदेश आया कि आज जाएगी। हम पूरा सामान लेकर आए। अब पता चला रविवार सुबह तक कोई उड़ान नहीं है। न ही अन्य जगह से वैकल्पिक उड़ान का इंतजाम है। डीजीसीए को भी सोशल मीडिया पर लिखा, लेकिन जानकारी नहीं मिली।

यहां की उड़ानें रहीं रद्द, आगे भी राहत नहीं

शनिवार को सुबह से दोपहर तक इंडिगो की आठ उड़ानें और दोपहर से शाम तक नौ उड़ानें रद्द रहीं। देर रात्रि तक कुल रद्द उड़ानें 28 हो गईं। सबसे ज्यादा दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और मुंबई की उड़ानें रद्द रहीं।

अन्य एयरलाइनों ने किराया कई गुना बढ़ा दिया। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जाने के लिए अब अन्य एयरलाइन की उड़ानों में भी कोई सीटें उपलब्ध नहीं है। आने वाले दिनों की बुकिंग में भी इंडिगो की कई उड़ानों पर एक दिन का संभावित डिले दिखाया जा रहा है।

जाना था कहीं और…उतार गए जयपुर

एयरलाइन काउंटरों पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी नजर आई। ज्यादातर यात्रियों को केवल रिफंड का भरोसा देकर भेजा जा रहा है। कई लोग बीते 48 घंटे से बिना होटल, टैक्सी और खाने-पीने की सुविधा के फंसे हुए हैं। बेवजह डायवर्जन के चलते कई यात्रियों को मनचाही मंजिल की जगह जयपुर एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया, जिससे अफरा-तफरी और बढ़ गई है।

इंतजार की कहानी, भुक्तभोगी की जुबानी

शादी में दिल्ली में आए डॉ. सौरभ ने कहा कि मुंबई से दिल्ली की उड़ान थी। लेकिन उन्हें जयपुर में उतार दिया गया। अब एयरलाइन कंपनी के प्रतिनिधि कोई जवाब नहीं दे रहे। सी-स्कीम निवासी निधि ने बताया कि शनिवार को इंटरव्यू के लिए मुंबई जाना था। अब शायद मौका ही हाथ से निकल जाए। कोई सुनवाई कंपनी के प्रतिनिधियों ने नहीं की।

सोमवार को रजिस्ट्री, नहीं पहुंच पाऊंगा

बीकानेर शादी में आए बेंगलूरु निवासी विमल जैन कटियार ने कहा कि जयपुर से उड़ान थी। शुक्रवार देर रात एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उड़ान रद्द हो गई। यहां न पानी का इंतजाम था और न कोई सुविधा थी। इसके बाद सुबह अणुविभा केंद्र पहुंचा। फिर चेक किया कि उड़ान दोपहर में है। लेकिन इसके बाद भी उड़ान नहीं मिली। सोमवार को रजिस्ट्री का काम था, लेकिन समय से नहीं पहुंच सकूंगा। एयरलाइन कंपनी अब रविवार को उदयपुर से मुंबई, मुंबई से सूरत और सूरत से बेंगलूरु के लिए उड़ान मुहैया करवाने की बात कही है।

भ्रम इतना कि अगले सप्ताह यात्रा, आज पता करने आ गए

अगले सप्ताह अपने निजी काम से कोलकाता जाने वाले जयपुर निवासी मोनू चौहान और देवेंद्र गुर्जर उड़ान की जानकारी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन कंपनी प्रतिनिधियों ने कहा कि यात्रा के दिन ही पता चलेगा कि उड़ान उपलब्ध है या नहीं।

तीन एयरपोर्ट की यात्रा कर पहुंचे जयपुर

भोपाल निवासी हर्षवर्धन सोलंकी ने कहा कि टिकट भोपाल से जयपुर की बुक की, लेकिन बात में पता चला कि उड़ान कनेक्टिंग रहेगी। इसके बाद दिल्ली और अहमदाबाद एयरपोर्ट से यात्रा कर जयपुर शादी में शिरकत करने जयपुर पहुंचा।

रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें

हवाई सेवाएं रद्द होने से बढ़ी परेशानी को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल रेलसेवाएं शुरू की हैं। इन ट्रेनों का उद्देश्य एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित और समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना है।

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, दुर्गापुरा–बांद्रा टर्मिनस के बीच एक ट्रिप की स्पेशल ट्रेन सात और आठ दिसंबर को दोनों दिशाओं में चलाई जाएगी, जिसमें कुल 23 कोच होंगे। हिसार-खडकी स्पेशल ट्रेन भी एक ट्रिप के लिए सात और आठ दिसंबर को चलेगी।

यह ट्रेन जयपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी और कुल 22 डिब्बों के साथ चलेगी। इसके अलावा दिल्ली सराय-साबरमती आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस छह और सात दिसंबर को संचालित की जाएगी, जो जयपुर होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। इसमें 17 कोच शामिल रहेंगे।

ये भी पढ़ें

Indigo Flight Cancellation: जयपुर में सुबह से रात तक हाहाकार, जोधपुर-उदयपुर में भी शेड्यूल बिगड़ा, 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द
जयपुर
Indigo Flight Cancellation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 09:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Indigo Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर भूखे-प्यासे भटकते रहे यात्री, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को; घर में उतरेगा निवेश, एक लाख करोड़ के MOU आएंगे धरातल पर

जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को, पत्रिका फोटो
जयपुर

Industrial Township: राजस्थान में यहां बन रहा नया इंडस्ट्रियल पावरहाउस, रेल लाइन डबलिंग व NH-65 अंडरपास से जुड़ेगा; बढ़ेगी निर्यात क्षमता

Rajasthan-Industrial-Township
जयपुर

CM Kisan Samman Nidhi : राजस्थान के 76 लाख किसानों के ₹3000 और बढ़ाएगी भजनलाल सरकार

Rajasthan CM Kisan Samman Nidhi 76 lakh farmers Bhajan Lal Government will increase ₹3000 more wages
जयपुर

5 मंजिला इमारत के हिलते ही हिला सिस्टम, मालिक का दावा-अनुमति ली थी, अब ढहाने की तैयारी

जयपुर

Jaipur Veterans Honours Run: धर्मेंद्र पूनिया 21 KM के फर्स्ट विनर, CM बोले- राजस्थान हमेशा अपने सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ा

Jaipur Veterans Honours Run
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.