Indigo Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर भूखे-प्यासे भटकते रहे यात्री, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें

बीकानेर शादी में आए बेंगलूरु निवासी विमल जैन कटियार ने कहा कि जयपुर से उड़ान थी। शुक्रवार देर रात एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उड़ान रद्द हो गई। यहां न पानी का इंतजाम था और न कोई सुविधा थी। इसके बाद सुबह अणुविभा केंद्र पहुंचा। फिर चेक किया कि उड़ान दोपहर में है। लेकिन इसके बाद भी उड़ान नहीं मिली। सोमवार को रजिस्ट्री का काम था, लेकिन समय से नहीं पहुंच सकूंगा। एयरलाइन कंपनी अब रविवार को उदयपुर से मुंबई, मुंबई से सूरत और सूरत से बेंगलूरु के लिए उड़ान मुहैया करवाने की बात कही है।