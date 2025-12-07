Indigo Flight Cancellation: जयपुर एयरपोर्ट पर भूखे-प्यासे भटकते रहे यात्री, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें

जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान यात्री (फोटो- पत्रिका)
Indigo Flight Cancellation Jaipur: इंडिगो एयरलाइंस की लगातार रद्द और री-शेड्यूल होती उड़ानों से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की जिंदगी पर लगातार चौथे दिन ब्रेक लगा रहा। हवाई अड्डे पर यात्री संकट झेलते रहे और आसमान में कंपनी की फ्लाइट के नाम पर तकरीबन सन्नाटा सा रहा।
बता दें कि 24 घंटे में इंडिगो की 28 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि कई के समय में बदलाव किए गए। इससे कई लोगों का शादी, इंटरव्यू और जरूरी काम पर आना-जाना अधर में लटक गए। छोटे बच्चों के साथ ठिठुरती सर्द रातें एयरपोर्ट पर बितानी पड़ रही हैं। लेकिन एयरलाइन की ओर से न पानी, न सुविधा और न जवाब। यह समस्याएं एयरपोर्ट पर पत्रिका को कई भुक्तभोगी यात्रियों ने सुनाई। रेलवे को यात्रियों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी हैं।
जयपुर से अलग-अलग जगह गए यात्री भी दिल्ली, मुंबई और पुणे एयरपोर्ट पर अटक गए हैं। वहां लोग घंटों भूखे-प्यासे भटक रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसी सुमित्रा सैनी ने कहा कि शुक्रवार को जयपुर की उड़ान रद्द हुई। फिर संदेश आया कि आज जाएगी। हम पूरा सामान लेकर आए। अब पता चला रविवार सुबह तक कोई उड़ान नहीं है। न ही अन्य जगह से वैकल्पिक उड़ान का इंतजाम है। डीजीसीए को भी सोशल मीडिया पर लिखा, लेकिन जानकारी नहीं मिली।
शनिवार को सुबह से दोपहर तक इंडिगो की आठ उड़ानें और दोपहर से शाम तक नौ उड़ानें रद्द रहीं। देर रात्रि तक कुल रद्द उड़ानें 28 हो गईं। सबसे ज्यादा दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और मुंबई की उड़ानें रद्द रहीं।
अन्य एयरलाइनों ने किराया कई गुना बढ़ा दिया। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जाने के लिए अब अन्य एयरलाइन की उड़ानों में भी कोई सीटें उपलब्ध नहीं है। आने वाले दिनों की बुकिंग में भी इंडिगो की कई उड़ानों पर एक दिन का संभावित डिले दिखाया जा रहा है।
एयरलाइन काउंटरों पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी नजर आई। ज्यादातर यात्रियों को केवल रिफंड का भरोसा देकर भेजा जा रहा है। कई लोग बीते 48 घंटे से बिना होटल, टैक्सी और खाने-पीने की सुविधा के फंसे हुए हैं। बेवजह डायवर्जन के चलते कई यात्रियों को मनचाही मंजिल की जगह जयपुर एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया, जिससे अफरा-तफरी और बढ़ गई है।
शादी में दिल्ली में आए डॉ. सौरभ ने कहा कि मुंबई से दिल्ली की उड़ान थी। लेकिन उन्हें जयपुर में उतार दिया गया। अब एयरलाइन कंपनी के प्रतिनिधि कोई जवाब नहीं दे रहे। सी-स्कीम निवासी निधि ने बताया कि शनिवार को इंटरव्यू के लिए मुंबई जाना था। अब शायद मौका ही हाथ से निकल जाए। कोई सुनवाई कंपनी के प्रतिनिधियों ने नहीं की।
बीकानेर शादी में आए बेंगलूरु निवासी विमल जैन कटियार ने कहा कि जयपुर से उड़ान थी। शुक्रवार देर रात एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उड़ान रद्द हो गई। यहां न पानी का इंतजाम था और न कोई सुविधा थी। इसके बाद सुबह अणुविभा केंद्र पहुंचा। फिर चेक किया कि उड़ान दोपहर में है। लेकिन इसके बाद भी उड़ान नहीं मिली। सोमवार को रजिस्ट्री का काम था, लेकिन समय से नहीं पहुंच सकूंगा। एयरलाइन कंपनी अब रविवार को उदयपुर से मुंबई, मुंबई से सूरत और सूरत से बेंगलूरु के लिए उड़ान मुहैया करवाने की बात कही है।
अगले सप्ताह अपने निजी काम से कोलकाता जाने वाले जयपुर निवासी मोनू चौहान और देवेंद्र गुर्जर उड़ान की जानकारी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन कंपनी प्रतिनिधियों ने कहा कि यात्रा के दिन ही पता चलेगा कि उड़ान उपलब्ध है या नहीं।
भोपाल निवासी हर्षवर्धन सोलंकी ने कहा कि टिकट भोपाल से जयपुर की बुक की, लेकिन बात में पता चला कि उड़ान कनेक्टिंग रहेगी। इसके बाद दिल्ली और अहमदाबाद एयरपोर्ट से यात्रा कर जयपुर शादी में शिरकत करने जयपुर पहुंचा।
हवाई सेवाएं रद्द होने से बढ़ी परेशानी को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल रेलसेवाएं शुरू की हैं। इन ट्रेनों का उद्देश्य एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित और समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना है।
रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, दुर्गापुरा–बांद्रा टर्मिनस के बीच एक ट्रिप की स्पेशल ट्रेन सात और आठ दिसंबर को दोनों दिशाओं में चलाई जाएगी, जिसमें कुल 23 कोच होंगे। हिसार-खडकी स्पेशल ट्रेन भी एक ट्रिप के लिए सात और आठ दिसंबर को चलेगी।
यह ट्रेन जयपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी और कुल 22 डिब्बों के साथ चलेगी। इसके अलावा दिल्ली सराय-साबरमती आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस छह और सात दिसंबर को संचालित की जाएगी, जो जयपुर होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। इसमें 17 कोच शामिल रहेंगे।
