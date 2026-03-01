Rain Alert : राजस्थान में 18 से 21 मार्च फिर बदलेगा मौसम, तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

इसके अलावा एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 18-21 मार्च के दौरान सक्रिय होगा। कहीं-कहीं मेघगर्जन, तेज आंधी व बारिश होने की संभावना है। 18 मार्च को जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आंधी के साथ हल्की बारिश, शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 19-20 मार्च को विक्षोभ का सर्वाधिक असर रहने और जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी व बारिश होने की संभावना है।