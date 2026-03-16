Amrit Bharat Train: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, राजस्थान को मिली दूसरी अमृत भारत ट्रेन, इन-इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

जानकारी के मुताबिक रेलवे ने जोधपुर-मऊ होली स्पेशल ट्रेन संख्या 04823/04824 को अब नियमित कर दिया है। होली पर्व समाप्त होने के बाद रेलवे ने अच्छे यात्रीभार को देखते हुए जोधपुर-मऊ ट्रेन का संचालन अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन जोधपुर से रविवार को और मऊ से मंगलवार को चलेगी। इस ट्रेन का नए नंबर 14809/14810 जोधपुर-मऊ अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से संचालन होगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।