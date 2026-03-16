Pension Adalat: सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए साल में चार बार लगेगी पेंशन अदालत, पहली पेंशन की तिथि घोषित

Education Department Pension: जयपुर. राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए वर्ष में चार बार पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में वर्ष 2026 की पहली पेंशन अदालत का आयोजन 27 अप्रैल को किया जाएगा। इस बार आयोजित होने वाली पेंशन अदालत में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संबंधी लंबित प्रकरणों का समाधान किया जाएगा।