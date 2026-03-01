LPG Cylinder: अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ा एक्शन, 56 सिलेंडर व उपकरण जब्त, कई जगहों पर छापे

पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर ब्रह्मपुरी क्षेत्र, आमेर रोड में कार्रवाई की गई। जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग की पुष्टि हुई। मौके से 20 घरेलू गैस सिलेंडर, दो इलेक्ट्रॉनिक मोटर और दो कांटे जब्त किए गए। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।