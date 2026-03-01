Good News: जयपुर में 5 नई लैंड पूलिंग योजनाओं का प्रस्ताव, 350 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होंगी आधुनिक सुविधाएं

इस योजना के तहत किसी क्षेत्र के कई भूमि मालिक अपनी जमीन को एक साझा योजना में शामिल करते हैं। विकास प्राधिकरण उस पूरे क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाकर वहां सड़कें, पार्क, सीवरेज लाइन, ड्रेनेज, जलापूर्ति, बिजली, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करता है। इसके बाद विकसित भूमि का एक हिस्सा मूल भूमि मालिकों को लौटा दिया जाता है, जबकि कुछ भूमि सार्वजनिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के लिए रखी जाती है।