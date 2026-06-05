राजस्थान में ‘इबोला वायरस’ की एंट्री! जयपुर में आया पहला संदिग्ध केस, युगांडा की युवती में मिले लक्षण

वैश्विक स्तर पर खतरनाक माने जाने वाले इबोला वायरस को लेकर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अचानक हलचल तेज हो गई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है। पूर्वी अफ्रीका के देश युगांडा से पर्यटन के उद्देश्य से राजस्थान आई एक 19 वर्षीय विदेशी युवती में प्रारंभिक जांच के दौरान इबोला वायरस से मिलते-जुलते संदिग्ध लक्षण पाए गए हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने बिना कोई देरी किए त्वरित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। यह विदेशी यात्री संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह शहर से उड़ान भरकर एयर अरबिया की नियमित अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उतरी थी। जैसे ही वह आव्रजन (Immigration) और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की तरफ बढ़ रही थी, तभी टर्मिनल पर मुस्तैदी से काम कर रही मेडिकल स्क्रीनिंग टीम की नजर उस पर पड़ी। थर्मल स्कैनर और शारीरिक लक्षणों के मिलान के बाद उसे तुरंत सुरक्षा घेरे में लेकर आरयूएचएस (RUHS) अस्पताल भेजा गया।