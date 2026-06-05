Rajasthan Politics: प्रमोद शर्मा मामले पर गरमाई सियासत, सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल से पूछे ये 10 सवाल

राजस्थान में विपक्षी दलों और सत्तापक्ष के बीच राजनीतिक खींचतान एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। बेनीवाल ने एक विवादित आपराधिक मामले का संदर्भ लेते हुए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से जवाब मांगा है। यह पूरा मामला प्रमोद शर्मा नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा है, जिस पर जमीन संबंधी धोखाधड़ी के गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और जो राजनीतिक गलियारों में खुद को मुख्यमंत्री का करीबी या रिश्तेदार बताता है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक विस्तृत पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने आम जनता की आवाज उठाते हुए 10 ऐसे कड़े सवाल पूछे हैं, जिन्होंने राज्य की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। बेनीवाल का आरोप है कि राज्य में रसूखदार लोगों और आम नागरिकों के लिए कानून के मापदंड अलग-अलग नजर आ रहे हैं।