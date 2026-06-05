राजस्थान में मानसून आगमन को लेकर अच्छे संकेत, अगले 15 दिन में आने की संभावना, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस बार भी दक्षिण पश्चिमी मानसून की दस्तक 25 जून से पहले होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब केरल से देश में उत्तर की ओर बढ़ने लगा है। मानसून के 20 जून तक राजस्थान पहुंचने की संभावना है। आइएमडी के मुताबिक 2-3 दिन में मानसून गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर कर सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों और बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की संभावना है।