5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राज्यसभा चुनाव: आखिर BJP ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को ही क्यों चुना? जानें पीछे का पूरा गणित

राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उतारकर जाट, गुर्जर और ओबीसी समीकरण साधने का प्रयास किया है। जबकि कांग्रेस ने नीरज डांगी को दोबारा मौका देकर दलित प्रतिनिधित्व पर भरोसा जताया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jun 05, 2026

Rajya Sabha Elections

सीएम आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलते अलका गुर्जर और सतीश पूनिया (पत्रिका फोटो)

Rajya Sabha Elections: राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने गुरुवार को अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर को मैदान में उतारकर जाट, गुर्जर और ओबीसी समीकरण साधने की रणनीति अपनाई। वहीं, कांग्रेस ने मौजूदा सांसद नीरज डांगी को दोबारा मौका देकर दलित प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव पर भरोसा जताया है।

बता दें कि राजस्थान विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए बीजेपी की दो और कांग्रेस की एक सीट पर जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा सदस्य एवं केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू तथा मध्यप्रदेश से सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन को दोबारा मौका नहीं दिया।

बीजेपी: संगठन के साथ सामाजिक संतुलन

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में दो ऐसे नेताओं को मौका दिया है, जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं। सतीश पूनिया जहां जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं, अलका गुर्जर प्रभावशाली गुर्जर समाज से आती हैं। दोनों ओबीसी वर्ग से हैं। बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान में गुर्जर और पूरे प्रदेश में जाट समाज को संदेश देने के साथ महिला नेतृत्व को भी प्रमुखता देने का प्रयास किया है।

हरियाणा-दिल्ली के काम से नाम

सतीश पूनिया वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं और प्रदेशाध्यक्ष रहते संगठन को मजबूत करने में भूमिका रही है। विधानसभा में हार के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा बनाए रखा। वहीं, अलका गुर्जर राष्ट्रीय सचिव व दिल्ली भाजपा की सह-प्रभारी हैं। वे विधायक मंत्री भी रह चुकी हैं। उनके पति नाथू सिंह भी सांसद, विधायक और मंत्री रह चुके हैं।

कांग्रेसः डांगी के नाम में खरगे का रहा साथ

कांग्रेस ने मेघवाल (अनुसूचित जाति) समाज से आने वाले नीरज डांगी को फिर मौका देकर दलित प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी है। माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भरोसे ने भी उनकी दावेदारी को मजबूती दी।

पाली जिले से जुड़े 56 वर्षीय डांगी लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में सक्रिय रहे हैं। वे साल 2004 से 2009 तक युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे। वे 3 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। साल 2020 में राज्यसभा पहुंचे। कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी शुक्रवार को विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे।

भरोसेमंद चेहरों पर बीजेपी का दांव, अनुभव और संगठन का संतुलन

ये रहे बीजेपी के उम्मीदवार

  • मध्यप्रदेशः तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल
  • गुजरातः राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, जितेंद्र कंजारिया और मान सिंह परमार
  • अरुणाचल प्रदेशः ताई तगाक
  • मणिपुरः ए. शारदा देवी
  • ओडिशाः देवाशीष सामंतराय

कांग्रेस के उम्मीदवार

  • कर्नाटकः मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान
  • मध्यप्रदेशः मीनाक्षी नटराजन
  • तमिलनाडुः प्रवीण चक्रवर्ती
  • झारखंड: प्रणव झा

भीलवाड़ा: तेज आंधी में उड़ी लोहे की चद्दर से कटा गला, पानी पी रहे व्यक्ति की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

ये भी पढ़ें
Bhilwara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jun 2026 12:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राज्यसभा चुनाव: आखिर BJP ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को ही क्यों चुना? जानें पीछे का पूरा गणित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में मानसून आगमन को लेकर अच्छे संकेत, अगले 15 दिन में आने की संभावना, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Rajasthan weather forecast
जयपुर

Rajasthan Politics: प्रमोद शर्मा मामले पर गरमाई सियासत, सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल से पूछे ये 10 सवाल

Hanuman Beniwal Asks 10 Questions to CM Bhajanlal Sharma Pramod Sharma Case
जयपुर

Rajasthan: उज्जैन महाकाल मंदिर में कराई कालसर्प पूजा, लेकिन पूजा खत्म होते ही हो गया अरेस्ट, की थी ये बड़ी गलती

उज्जैन के महाकाल मंदिर से राजस्थान पुलिस ANTF द्वारा गिरफ्तार किया गया 25 हजार का इनामी तस्कर राकेश।
जयपुर

राजस्थान में ‘इबोला वायरस’ की एंट्री! जयपुर में आया पहला संदिग्ध केस, युगांडा की युवती में मिले लक्षण

Ibola Virus Entry in Rajasthan
जयपुर

राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज, जानिए क्या 31 जुलाई तक हो जाएंगे चुनाव?

Rajasthan Panchayat Elections
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.