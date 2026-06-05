Rajasthan: उज्जैन महाकाल मंदिर में कराई कालसर्प पूजा, लेकिन पूजा खत्म होते ही हो गया अरेस्ट, की थी ये बड़ी गलती

पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राकेश ने साल 2010 में आईटीआई का डिप्लोमा किया था। इसके बाद उसने कुछ समय खेती.किसानी में हाथ आजमाया। हालांकि जल्द ही वह मध्य प्रदेश में एक डोडा.पोस्त की दुकान पर काम करने लगा। यहीं से उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। दुकान पर काम करने के दौरान उसका संपर्क मारवाड़, राजस्थान के बड़े ड्रग तस्करों से हुआ। पैसों की चमक देखकर राकेश ने तस्करी की दुनिया में कदम रख दिया और पिछले 10 सालों से वह इस अवैध धंधे में पूरी तरह सक्रिय था। वह मध्य प्रदेश से राजस्थान में मादक पदार्थों की बड़ी खेप सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का मुख्य हिस्सा बन चुका था।