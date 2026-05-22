चित्तौड़गढ़ में तस्करों का जुगाड़ फेल: स्टील की बोतल में छिपा रखा था काला सोना, ANTF का बड़ा खुलासा

नशे के खिलाफ एएनटीएफ की पैनी नजर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम ने पिछले 10 दिनों में 5 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। ताजा मामले में सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के रतलाम से एक तस्कर ट्रेन के जरिए चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचा है जिसके पास मौजूद ट्रॉली बैग में नशा है। पुलिस जब तक स्टेशन पहुंचती आरोपी बस स्टैंड की तरफ निकल चुका था। टीम ने पीछा करते हुए नेहरू पार्क के पास उसे धर दबोचा। ट्रॉली बैग की तलाशी में 5.499 किलोग्राम डोडा-चूरा और 1.982 किलोग्राम डोडा-चूरा मिलाने का टांका बरामद हुआ। आरोपी रहमान अब्बासी को गिरफ्तार कर पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है।