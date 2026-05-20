चित्तौड़गढ़: बाल विवाह और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला, सगी मां पहुंची जेल, पति रिमांड पर

थानाधिकारी रामसुमेर मीणा ने बताया कि पीड़िता ने गत 17 अप्रेल को कोतवाली में आपबीती दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 22 फरवरी 2023 को नाबालिग होने के बावजूद उसका विवाह ग्राम बरड़ा में करवा दिया गया था। दोनों पक्षों में तय हुआ था कि लड़की के बालिग होने के बाद ही दाम्पत्य संबंध स्थापित होंगे। लेकिन, शादी के अगले ही दिन 23 फरवरी को तेलनखेड़ी नीमच स्थित ससुराल में पति विजय राठौर ने मर्यादाएं लांघते हुए पीड़िता की मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।