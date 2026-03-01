16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather report 16 March: जानें राजस्थान में 16 मार्च को कौनसा शहर रहा सबसे गर्म

Weather news Rajasthan: मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 18 से 21 मार्च के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 16, 2026

Rajasthan temperature: जयपुर। प्रदेश में सोमवार को मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कोटा में 36.3, जोधपुर शहर में 36.0, पिलानी में 35.6, जालौर में 35.5, डबोक में 34.8, जैसलमेर में 34.8, अजमेर में 34.2 और जयपुर में 33.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

वहीं अलवर, बीकानेर और चूरू में 32.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर में 27.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार शाम 5:30 बजे तक प्रदेश में आर्द्रता 7 से 50 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई। प्रदेश में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई।

18 से 21 मार्च के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जन

प्रदेश में सोमवार को मौसम शुष्क रहा, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 18 से 21 मार्च के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना है।

18 मार्च को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, तेज हवा (40–50 किमी प्रति घंटा) और हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

19 और 20 मार्च को इस प्रणाली का प्रभाव अधिक रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी (40–50 किमी प्रति घंटा) और बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने इन दिनों में कई जिलों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में 19 और 20 मार्च को मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें

Pradeep Mishra: जयपुर में 20 मार्च से गूंजेगी शिव कथा, प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे श्री शिव पुराण, 11,000 महिलाओं की निकली कलश यात्रा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 10:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather report 16 March: जानें राजस्थान में 16 मार्च को कौनसा शहर रहा सबसे गर्म

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Cylinder: अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ा एक्शन, 56 सिलेंडर व उपकरण जब्त, कई जगहों पर छापे

जयपुर

Good News: जयपुर में 5 नई लैंड पूलिंग योजनाओं का प्रस्ताव, 350 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होंगी आधुनिक सुविधाएं

जयपुर

Rajasthan MSP Update: 1 अप्रेल से शुरू होगी सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य पर खरीद, जानिए रेट

जयपुर

Rain Alert : राजस्थान में 18 से 21 मार्च फिर बदलेगा मौसम, तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

weather update
जयपुर

जयपुर से अंतरिक्ष तकनीक की नई उड़ान, स्टार्टअप ने किया रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण

Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.