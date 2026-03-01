Weather report 16 March: जानें राजस्थान में 16 मार्च को कौनसा शहर रहा सबसे गर्म

मौसम विभाग ने इन दिनों में कई जिलों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में 19 और 20 मार्च को मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है।