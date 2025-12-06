6 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

Indigo Flight Cancellation: जयपुर में सुबह से रात तक हाहाकार, जोधपुर-उदयपुर में भी शेड्यूल बिगड़ा, 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द

इंडिगो एयरलाइंस की तकनीकी और क्रू मेंबर की कमी से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट पर तीसरे दिन भी अफरा-तफरी रही। 60 से अधिक उड़ानें रद्द, जयपुर में 10 हजार यात्री फंसे रहे। कई रूटों पर 13–14 घंटे देरी हुई।

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 06, 2025

Indigo Flight Cancellation

एयरपोर्ट पर परेशान यात्री (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Airport: जयपुर: इंडिगो एयरलाइंस में चल रही परेशानी तीसरे दिन भी जारी रहने से जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह से रात तक हाहाकार मचा रहा। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 60 से भी अधिक उड़ानें रद्द रहीं।

इंडिगो ने शनिवार-रविवार को फ्लाइट री-शेड्यूल नहीं की और सोमवार की बुकिंग की गई। लेकिन यात्री असमंजस में हैं कि सोमवार को भी फ्लाइट जाएंगी या नहीं। ऐसी रही इन एयरपोर्ट की स्थिति…

जयपुर एयरपोर्ट : यहां करीब 10 हजार यात्री फंसे रहे। 90 में से 45 फ्लाइट रद्द रहीं और 45 देरी से पहुंचीं। जयपुर से मुंबई, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ, बेंगलूरु और पुणे समेत कई शहरों के बीच फ्लाइट की 13 से 14 घंटे तक की देरी से आवाजाही हुई। इस तरह की स्थिति के चलते कई लोग ट्रेन और बसों से रवाना हुए।

जोधपुर एयरपोर्ट : यहां इंडिगो एयरलाइंस की आठ फ्लाइट रद्द हुईं। शुक्रवार को केवल अहमदाबाद, इंदौर व जयपुर से फ्लाइट आईं। यात्रियों का आरोप है कि कंपनी की ओर से पूर्व सूचना नहीं दी गई, जिससे उनके कई जरूरी कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं।

उदयपुर एयरपोर्ट : यहां 10 फ्लाइट रद्द की गईं और गुरुवार की रद्द उड़ानों के री-शेड्यूल को लेकर भी पूरे दिन संशय की स्थिति बनी रही। उधर, एयरलाइन ने कहा कि 5 से 15 दिसंबर के बीच की बुकिंग पर कैंसिलेशन व री-शेड्यूलिंग पूरी तरह मुफ्त होगी। शुक्रवार को कुल तीन फ्लाइटें संचालित हुईं। इंडिगो की जयपुर के लिए दो फ्लाइटें समय पर रवाना हुईं।

Published on:

06 Dec 2025 07:43 am

Indigo Flight Cancellation: जयपुर में सुबह से रात तक हाहाकार, जोधपुर-उदयपुर में भी शेड्यूल बिगड़ा, 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द

