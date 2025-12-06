Indigo Flight Cancellation: जयपुर में सुबह से रात तक हाहाकार, जोधपुर-उदयपुर में भी शेड्यूल बिगड़ा, 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द

उदयपुर एयरपोर्ट : यहां 10 फ्लाइट रद्द की गईं और गुरुवार की रद्द उड़ानों के री-शेड्यूल को लेकर भी पूरे दिन संशय की स्थिति बनी रही। उधर, एयरलाइन ने कहा कि 5 से 15 दिसंबर के बीच की बुकिंग पर कैंसिलेशन व री-शेड्यूलिंग पूरी तरह मुफ्त होगी। शुक्रवार को कुल तीन फ्लाइटें संचालित हुईं। इंडिगो की जयपुर के लिए दो फ्लाइटें समय पर रवाना हुईं।