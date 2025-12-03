जयपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट: नोटों की गड्डियों के बीच मिला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आतंकी एंगल की जांच शुरू

घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को अस्थाई रूप से और सख्त कर दिया गया है। कार्गो सेक्शन में अतिरिक्त स्कैनिंग के साथ मैनुअल चेकिंग भी बढ़ाई गई है। अधिकारियों के अनुसार, किसी उड़ान के संचालन पर प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल फिलहाल हाई-अलर्ट मोड में हैं। मामला जांचाधीन है और ATS की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पार्सल में मिला उपकरण सामान्य बैटरी थी या किसी संदिग्ध गतिविधि से जुड़ा था।