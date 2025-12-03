जयपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट: नोटों की गड्डियों के बीच मिला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आतंकी एंगल की जांच शुरू

जयपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Airport: जयपुर एयरपोर्ट के डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कैनिंग के दौरान एक संदिग्ध पार्सल में नोटों की गड्डियों के बीच छिपा इलेक्ट्रॉनिक बैटरीनुमा डिवाइस दिखाई दिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की टीम ने तुरंत स्क्रीनिंग प्रक्रिया रोक दी और पार्सल जब्त कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया।
इसके बाद एयरपोर्ट पुलिस, बम निरोधक दस्ते और एटीएस को सूचित किया गया। यह पार्सल जयपुर से हैदराबाद के लिए इंडिगो कार्गो के माध्यम से बुक किया गया था।
उधर, एटीएस और पुलिस की संयुक्त टीम कार्गो रजिस्टर की जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि पार्सल किसने और किस पते से बुक करवाया था। साथ ही, कार्गो टर्मिनल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि पार्सल जमा कराने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके।
सूत्रों का कहना है कि यह किसी संदिग्ध या आतंकी संगठन की करतूत हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक बैटरीनुमा डिवाइस भेजकर वे यह तस्दीक करना चाह रहे हों कि एयरपोर्ट पर इस तरह की वस्तुएं भेजी जा सकती हैं या नहीं।
घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को अस्थाई रूप से और सख्त कर दिया गया है। कार्गो सेक्शन में अतिरिक्त स्कैनिंग के साथ मैनुअल चेकिंग भी बढ़ाई गई है। अधिकारियों के अनुसार, किसी उड़ान के संचालन पर प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल फिलहाल हाई-अलर्ट मोड में हैं। मामला जांचाधीन है और ATS की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पार्सल में मिला उपकरण सामान्य बैटरी थी या किसी संदिग्ध गतिविधि से जुड़ा था।
