पिंकसिटी में पर्यटकों का सैलाब, ट्रैफिक इंतजाम के लिए 10 थानों की पुलिस व अन्य जिलों से 300 जवान तैनात

Tourism boom in Jaipur: जयपुर। पर्यटन सीजन के चलते शहर में इन दिनों रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर उमड़ रहे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने और वाहनों से यातायात की समस्या लगातार विकट होती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए कमिश्नरेट को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जयपुर कमिश्नरेट की यातायात विंग में नफरी के कमी के बीच पर्यटन सीजन के बूम से शहर की चारदीवारी से लेकर आमेर तक सड़कों पर वाहनों के जाम की स्थिति से निपटना बड़ी चुनौती है।