पिंकसिटी में पर्यटकों का सैलाब, ट्रैफिक इंतजाम के लिए 10 थानों की पुलिस व अन्य जिलों से 300 जवान तैनात

जयपुर में प्रमुख पयर्टन स्थलों पर उमड़े सैलानी, पत्रिका फोटो
Tourism boom in Jaipur: जयपुर। पर्यटन सीजन के चलते शहर में इन दिनों रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर उमड़ रहे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने और वाहनों से यातायात की समस्या लगातार विकट होती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए कमिश्नरेट को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जयपुर कमिश्नरेट की यातायात विंग में नफरी के कमी के बीच पर्यटन सीजन के बूम से शहर की चारदीवारी से लेकर आमेर तक सड़कों पर वाहनों के जाम की स्थिति से निपटना बड़ी चुनौती है।
यातायात पुलिस को पर्यटन स्थलों के रूट पर 10 थानों की पुलिस को विशेष रूप से तैनात किया गया है। इसके अलावा राजधानी के आस-पास के जिलों से भी 300 जवानों को बुलाकर यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए लगाया गया है।
शहर की चारदीवारी सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ रहा है। जिसके कारण सुबह से लेकर देर शाम तक शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है। चार दीवारी, सुभाष चौक, जोरावर सिंह गेट, रामगढ़ मोड़ से लेकर आमेर तक देर शाम तक वाहन रेंग-रेंग कर चलते नजर आते हैं। इसके अलावा जयपुर-दिल्ली बाइपास पर भी समय-समय पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।
बीते 25 दिसंबर से शहर के पर्यटन स्थलों के आसपास सैलानियों की बढ़ती संख्या और वाहनों की रेलमपेल से जाम लगना शुरू हुआ था, जो अब चरम पर पहुंच चुका है। हालात से निपटने के लिए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस को स्पेशल एक्शन प्लान बनाना पड़ा है। पुलिस का दावा है कि नए प्लान से वॉल सिटी और पर्यटन स्थलों के आस-पास के इलाकों में यातायात जाम की समस्या को दूर कर दिया गया है।
वनवे यातायात से सड़क पर वाहनों के जाम की स्थिति से तो निपटने में पुलिस को एक हद तक सफलता मिली, लेकिन इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा परेशानी लो फ्लोर बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को उठानी पड़ रही है। एकतरफा यातायात के चलते शहर की चार दीवारी से लेकर आमेर तक लो फ्लोर बसों को बंद कर दिया गया, जिसके चलते इन बसों से नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के सामने अपने आवागमन की समस्या खड़ी हो गई।
साथ ही सबसे ज्यादा समस्या उन छात्रों के सामने भी आ गई, जो इस बसों के जरिए कॉलेज में इन दिनों परीक्षाएं देने जा रहे थे। शहर की चारदीवारी से लेकर आमेर तक लो फ्लोर बसों को बंद कर देने से ऑटो रिक्शा वालों की मनमर्जी भी बढ़ गई है। वे मनमाना दाम वसूल रहे हैं।
31 दिसंबर साल के अंतिम दिन शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी के लिए जयपुर कमिश्नेट ने विशेष इंतजाम किए हैं। शहर में अलग अलग स्थानों पर पॉइंट बनाए गए हैं जहां पुलिसकर्मी देर रात तक वाहनों की चैकिंग और कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने शहरवासियों से नशे में वाहन नहीं चलाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।
