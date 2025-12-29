29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पिंकसिटी में पर्यटकों का सैलाब, ट्रैफिक इंतजाम के लिए 10 थानों की पुलिस व अन्य जिलों से 300 जवान तैनात

Tourism boom in Jaipur: जयपुर। पर्यटन सीजन के चलते शहर में इन दिनों रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर उमड़ रहे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने और वाहनों से यातायात की समस्या लगातार विकट होती जा रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 29, 2025

जयपुर में प्रमुख पयर्टन स्थलों पर उमड़े सैलानी, पत्रिका फोटो
Play video

जयपुर में प्रमुख पयर्टन स्थलों पर उमड़े सैलानी, पत्रिका फोटो

Tourism boom in Jaipur: जयपुर। पर्यटन सीजन के चलते शहर में इन दिनों रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर उमड़ रहे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने और वाहनों से यातायात की समस्या लगातार विकट होती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए कमिश्नरेट को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जयपुर कमिश्नरेट की यातायात विंग में नफरी के कमी के बीच पर्यटन सीजन के बूम से शहर की चारदीवारी से लेकर आमेर तक सड़कों पर वाहनों के जाम की स्थिति से निपटना बड़ी चुनौती है।

यातायात पुलिस को पर्यटन स्थलों के रूट पर 10 थानों की पुलिस को विशेष रूप से तैनात किया गया है। इसके अलावा राजधानी के आस-पास के जिलों से भी 300 जवानों को बुलाकर यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए लगाया गया है।

25 दिसंबर से पर्यटन बूम

शहर की चारदीवारी सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ रहा है। जिसके कारण सुबह से लेकर देर शाम तक शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है। चार दीवारी, सुभाष चौक, जोरावर सिंह गेट, रामगढ़ मोड़ से लेकर आमेर तक देर शाम तक वाहन रेंग-रेंग कर चलते नजर आते हैं। इसके अलावा जयपुर-दिल्ली बाइपास पर भी समय-समय पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।

बीते 25 दिसंबर से शहर के पर्यटन स्थलों के आसपास सैलानियों की बढ़ती संख्या और वाहनों की रेलमपेल से जाम लगना शुरू हुआ था, जो अब चरम पर पहुंच चुका है। हालात से निपटने के लिए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस को स्पेशल एक्शन प्लान बनाना पड़ा है। पुलिस का दावा है कि नए प्लान से वॉल सिटी और पर्यटन स्थलों के आस-पास के इलाकों में यातायात जाम की समस्या को दूर कर दिया गया है।

बस यात्रियों को हो रही परेशानियां

वनवे यातायात से सड़क पर वाहनों के जाम की स्थिति से तो निपटने में पुलिस को एक हद तक सफलता मिली, लेकिन इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा परेशानी लो फ्लोर बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को उठानी पड़ रही है। एकतरफा यातायात के चलते शहर की चार दीवारी से लेकर आमेर तक लो फ्लोर बसों को बंद कर दिया गया, जिसके चलते इन बसों से नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के सामने अपने आवागमन की समस्या खड़ी हो गई।

साथ ही सबसे ज्यादा समस्या उन छात्रों के सामने भी आ गई, जो इस बसों के जरिए कॉलेज में इन दिनों परीक्षाएं देने जा रहे थे। शहर की चारदीवारी से लेकर आमेर तक लो फ्लोर बसों को बंद कर देने से ऑटो रिक्शा वालों की मनमर्जी भी बढ़ गई है। वे मनमाना दाम वसूल रहे हैं।

31 दिसंबर को सुरक्षा के विशेष इंतजाम

31 दिसंबर साल के अंतिम दिन शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी के लिए जयपुर कमिश्नेट ने विशेष इंतजाम​ किए हैं। शहर में अलग अलग स्थानों पर पॉइंट बनाए गए हैं जहां पुलिसकर्मी देर रात तक वाहनों की चैकिंग और कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने शहरवासियों से नशे में वाहन नहीं चलाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।

ये भी पढ़ें

कोटपूतली से किशनगढ़ की राह होगी आसान, 90 मिनट बचेंगे, 6,000 करोड़ से नए साल में बनेगा फोरलेन एक्सप्रेस-वे
जयपुर
प्रतीकात्मक तस्वीर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 01:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पिंकसिटी में पर्यटकों का सैलाब, ट्रैफिक इंतजाम के लिए 10 थानों की पुलिस व अन्य जिलों से 300 जवान तैनात

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – कांग्रेस की ऑक्सीजन

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari
ओपिनियन

हथियार डालने का विकल्प, वो चिट्ठी और हिड़मा का अंत

ओपिनियन

रणनीतिक गहराई और आर्थिक साझेदारी का नया अध्याय

ओपिनियन

संपादकीय : परिवार और पेशे में संतुलन से ही रिश्तों में मजबूती

ओपिनियन

गुलाबी नगरी पर सैलानियों का सुनहरा रंग, पर्यटकों की बहार, कारोबार-रोजगार भी अपार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.