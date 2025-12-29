29 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

कोटपूतली से किशनगढ़ की राह होगी आसान, 90 मिनट बचेंगे, 6,000 करोड़ से नए साल में बनेगा फोरलेन एक्सप्रेस-वे

जयपुर। कोटपूतली से किशनगढ़ जाना अब और आसान होने वाला है। नए साल में प्रस्तावित फोर लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का काम शुरू होने वाला है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, जयपुर,अजमेर जिले से होकर गुजरेगा। 6000 करोड़ लागत से 208 किमी लंबा एक्सप्रेस-वे तैयार होने पर कोटपूतली से किशनगढ़ पहुंचने में अब 90 मिनट बचेंगे।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Dec 29, 2025

जयपुर। कोटपूतली से किशनगढ़ जाना अब और आसान होने वाला है। नए साल में प्रस्तावित फोर लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का काम शुरू होने वाला है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, जयपुर,अजमेर जिले से होकर गुजरेगा। 6000 करोड़ लागत से 208 किमी लंबा एक्सप्रेस-वे तैयार होने पर कोटपूतली से किशनगढ़ पहुंचने में अब 90 मिनट बचेंगे। वहीं एक्सप्रेस-वे तैयार होने के बाद यहां 120 किमी प्रति घंटे की गति से वाहन दौड़ सकेंगे। कोटपूतली से किशनगढ़ पहुंचने में 6 घंटे की बजाय दो घंटे लगेंगे।

एक्सप्रेस-वे पर ये होंगे निर्माण

मिली जानकारी के अनुसार प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे पर 9 एंट्री-एग्जिट पॉइंट होंगे वहीं एंट्री-ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा। कोटपूतली एग्जिट पॉइंट की आपस में दूरी 25 से 30 किमी होगी। प्रस्तावित स्थानों पर लैंड मार्किंग का काम शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट में 2200 हेक्टेयर जमीन की जरूरत को देखते हुए भूमि अधिग्रहण का काम भी तेजी से चल रहा है।

इन वाहनों की एंट्री बैन

एक्सीडेंट कंट्रोलिंग और सफर का समय कम करने के लिए एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टर, थ्री व्हीलर और टू-व्हीलर की एंट्री प्रतिबंधित की जाएगी। एंट्री पॉइंट पर गाड़ी नंबर स्कैन होगा। जिस प्वाइंट से एग्जिट होगी, उतनी दूरी का ही टोल कटेगा।
एक्सप्रेस-वे तैयार होने पर दिल्ली से अजमेर आने जाने वालों को जयपुर व कोटपूतली में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिल सकेगी। कोटपूतली से किशनगढ़ का सफर 208 किमी रह जाएगा।

100 से ज्यादा अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे

प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे पर दोनों तरफ आवागमन को देखते हुए 100 से ज्यादा अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा। किसानों के आवागमन की सुविधा के लिए एक से दो किमी के बीच एक अंडरपास बनाया जाएगा। नेशनल और स्टेट हाइवे के 208 किमी लंबे रूट पर 100 से ज्यादा अंडरपास और फ्लाईओवर निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है।

इन जिलों से गुजरेगा नया एक्सप्रेसवे

नया एक्सप्रेसवे राजस्थान के 5 जिलों से होकर निकलेगा। जिनमें कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन सिटी, सीकर, जयपुर और अजमेर जिला शामिल है। यह किशनगढ़, दूदू, नरैना, आकोदा, जैतपुरा, डयोढ़ी-कोड़ी, अणतपुरा, पचकोडिया, खंडेला, पलसाना, रींगस, खाटू श्यामजी, रेनवाल, कुचामनसिटी, नावां, मकराना होते हुए कोटपूतली तक पहुंचेगा।

29 Dec 2025 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कोटपूतली से किशनगढ़ की राह होगी आसान, 90 मिनट बचेंगे, 6,000 करोड़ से नए साल में बनेगा फोरलेन एक्सप्रेस-वे

