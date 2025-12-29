कोटपूतली से किशनगढ़ की राह होगी आसान, 90 मिनट बचेंगे, 6,000 करोड़ से नए साल में बनेगा फोरलेन एक्सप्रेस-वे

जयपुर। कोटपूतली से किशनगढ़ जाना अब और आसान होने वाला है। नए साल में प्रस्तावित फोर लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का काम शुरू होने वाला है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, जयपुर,अजमेर जिले से होकर गुजरेगा। 6000 करोड़ लागत से 208 किमी लंबा एक्सप्रेस-वे तैयार होने पर कोटपूतली से किशनगढ़ पहुंचने में अब 90 मिनट बचेंगे। वहीं एक्सप्रेस-वे तैयार होने के बाद यहां 120 किमी प्रति घंटे की गति से वाहन दौड़ सकेंगे। कोटपूतली से किशनगढ़ पहुंचने में 6 घंटे की बजाय दो घंटे लगेंगे।