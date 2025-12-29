29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में दौड़ रही गाड़ी का पंजाब में चालान, मैसेज आया तो चौंक गया मालिक, बोला: न मैं कभी गया और न गाड़ी

PUNJAB POLICE: रोहित ने चालान के मैसेज को खोलकर देखा तो मामला और भी पेचीदा हो गया। चालान के साथ अटैच फोटो में जो गाड़ी पंजाब की सड़क पर दौड़ रही है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Dec 29, 2025

PATRIKA PHOTO

PATRIKA PHOTO

मनीष चतुर्वेदी

जयपुर। राजधानी में दौड़ रही एक गाड़ी का चालान पंजाब पुलिस ने काट दिया। पीड़ित गाड़ी मालिक अब पुलिस के चक्कर काट रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि जयपुर में गाड़ी का चालान पंजाब के संगरूर में कैसे कट गया। पीड़ित अविनाश कुमावत ने बताया कि उनकी गाड़ी (नंबर: RJ 14 GN 9474) है। जो सिरसी रोड और वैशाली नगर इलाके में पानी के कैंपर सप्लाई करने का काम करती है। अविनाश का दावा है कि उनकी गाड़ी आज तक जयपुर शहर की सीमा से बाहर नहीं गई, पंजाब जाना तो बहुत दूर की बात है।

अविनाश के भाई रोहित कुमावत गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने बताया कि 365 दिन पानी की सप्लाई होती है, ऐसे में वे चाहकर भी गाड़ी को एक दिन के लिए भी बाहर नहीं ले जा सकते। लेकिन 20 दिसंबर को जब उनके मोबाइल पर पंजाब के संगरूर में चालान कटने का मैसेज आया तो वह डर गए।

एक नंबर की दो गाड़ियां: जयपुर में 'पीली', पंजाब में 'सफेद'

जब रोहित ने चालान के मैसेज को खोलकर देखा तो मामला और भी पेचीदा हो गया। चालान के साथ अटैच फोटो में जो गाड़ी पंजाब की सड़क पर दौड़ रही है, उसका नंबर तो रोहित की गाड़ी जैसा ही है, लेकिन उसका रंग सफेद है। जबकि जयपुर में खड़ी रोहित की असली गाड़ी का रंग पीला है। यह साफ तौर पर नंबर प्लेट के फर्जीवाड़े या तकनीकी खामी का मामला लग रहा है। रोहित का कहना है कि उनकी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर पंजाब में कोई दूसरी गाड़ी अवैध रूप से चलाई जा रही है, जो सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा खतरा हो सकता है।

पुलिस और सिस्टम ने किया परेशान, अब पीड़ित बोला- 'भर दूंगा चालान'..

2000 रुपए के इस गलत चालान को लेकर रोहित जयपुर स्थित यातायात विभाग के कार्यालय 'यादगार' पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें मदद के बजाय केवल भ्रमित किया गया।

  • एक पुलिसकर्मी ने कहा: "पंजाब पुलिस का मामला है, वहीं जाकर बात करो।"
  • दूसरे ने कहा: "कोर्ट जाकर केस दर्ज करवाओ।"
  • तीसरे ने सलाह दी: "पुलिस थाने में जाकर एफआईआर करवाओ।"
  • चौथे ने कहा: ई परिवहन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराओ

रोहित ने ई-परिवहन पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सिस्टम की इस खींचतान से परेशान होकर रोहित ने थक-हारकर कहा, "मैं गरीब आदमी हूं, काम धंधा छोड़कर पंजाब या कोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकता। अगर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरी में चालान भर दूंगा। ताकि फालतू की कानूनी परेशानी से बच सकूं।

मामला 2 हजार का नहीं, सुरक्षा का..

पीड़ित अविनाश का कहना है कि यह मामला केवल 2000 रुपए के चालान का नहीं है, बल्कि 'हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट' के दावों के बीच एक ही नंबर पर दो राज्यों में गाड़ियां दौड़ने का है। अगर पंजाब में दौड़ रही उस सफेद गाड़ी से कोई बड़ी वारदात हो जाती है, तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

तीन दिन तक पुलिस तलाशती रही नदी में, शातिर ने किया सुसाइड का ड्रामा, फिर आरोपी मिला ट्रेन में
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 01:32 pm

Published on:

29 Dec 2025 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में दौड़ रही गाड़ी का पंजाब में चालान, मैसेज आया तो चौंक गया मालिक, बोला: न मैं कभी गया और न गाड़ी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – कांग्रेस की ऑक्सीजन

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari
ओपिनियन

हथियार डालने का विकल्प, वो चिट्ठी और हिड़मा का अंत

ओपिनियन

पिंकसिटी में पर्यटकों का सैलाब, ट्रैफिक इंतजाम के लिए 10 थानों की पुलिस व अन्य जिलों से 300 जवान तैनात

जयपुर में प्रमुख पयर्टन स्थलों पर उमड़े सैलानी, पत्रिका फोटो
जयपुर

रणनीतिक गहराई और आर्थिक साझेदारी का नया अध्याय

ओपिनियन

संपादकीय : परिवार और पेशे में संतुलन से ही रिश्तों में मजबूती

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.