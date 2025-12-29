जयपुर में दौड़ रही गाड़ी का पंजाब में चालान, मैसेज आया तो चौंक गया मालिक, बोला: न मैं कभी गया और न गाड़ी

जब रोहित ने चालान के मैसेज को खोलकर देखा तो मामला और भी पेचीदा हो गया। चालान के साथ अटैच फोटो में जो गाड़ी पंजाब की सड़क पर दौड़ रही है, उसका नंबर तो रोहित की गाड़ी जैसा ही है, लेकिन उसका रंग सफेद है। जबकि जयपुर में खड़ी रोहित की असली गाड़ी का रंग पीला है। यह साफ तौर पर नंबर प्लेट के फर्जीवाड़े या तकनीकी खामी का मामला लग रहा है। रोहित का कहना है कि उनकी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर पंजाब में कोई दूसरी गाड़ी अवैध रूप से चलाई जा रही है, जो सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा खतरा हो सकता है।