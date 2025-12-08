तीन दिन तक पुलिस तलाशती रही नदी में, शातिर ने किया सुसाइड का ड्रामा, फिर आरोपी मिला ट्रेन में

पुलिस ने बताया कि आरोपी रामलाल को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। रेप का मामला जहाजपुर पुलिस थाने का है, ऐसे में उसे जहाजपुर पुलिस को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि पूछताछ में रामलाल ने कबूल किया कि उसने अपने खिलाफ दर्ज रेप के मुकदमे से बचने के लिए यह पूरा नाटक रचा था। उसने नदी में कूदने का भ्रम पैदा करने के लिए अपनी बाइक, फोटो, आधार कार्ड की कॉपियां और सुसाइड नोट पुलिया पर छोड़े थे। पुलिस ने उसे बीएनएस की धारा 170 के तहत उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रहीं है।