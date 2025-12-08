8 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

तीन दिन तक पुलिस तलाशती रही नदी में, शातिर ने किया सुसाइड का ड्रामा, फिर आरोपी मिला ट्रेन में

आरोपी ने तीन दिन तक पुलिस को जमकर छकाया। नदी में कूदने का नाटक कर ​पुलिस से तीन दिन तक नदी में छानबीन कराई।

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Dec 08, 2025

जयपुर। रेप केस के आरोपी ने तीन दिन तक पुलिस को जमकर छकाया। नदी में कूदने का नाटक कर ​पुलिस से तीन दिन तक नदी में छानबीन कराई। आरोपी बनास नदी की पुलिया पर सुसाइड नोट छोड़कर चला गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अजमेर स्थित हाईवे 26 स्थित बनास नदी पुलिया से एक युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है।

फिर पुलिस ने जांच की तो सुसाइड का मामला झूठा निकला। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसने आत्महत्या का नाटक रचा। पुलिस ने अजमेर रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला सावर थाना इलाके का है।

3 दिसंबर को अजमेर कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि स्टेट हाईवे-26 स्थित बनास नदी की पुलिया से एक युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट, 3 आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो और बाइक मिली। कागजों से युवक की पहचान रामलाल उर्फ कालूराम पुत्र धन्ना रैगर निवासी भीमपुरा (भीलवाड़ा) के रूप में हुई। 3 दिन तक एसडीआरएफ की टीम नदी में लाश की तलाश करती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सूचना तंत्र एक्टिव किया।

जांच में सामने आया कि रामलाल के खिलाफ जहाजपुर थाने में रेप का मामला दर्ज है। यहीं से पुलिस को आशंका हुई कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए रचा गया नाटक है। 6 दिसंबर को तकनीकी टीम को रामलाल के दिल्ली-साबरमती आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने का इनपुट मिला। सूचना के बाद सावर थाना पुलिस तुरंत अजमेर पहुंची और जीआरपी की मदद से उसे रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी रामलाल को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। रेप का मामला जहाजपुर पुलिस थाने का है, ऐसे में उसे जहाजपुर पुलिस को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि पूछताछ में रामलाल ने कबूल किया कि उसने अपने खिलाफ दर्ज रेप के मुकदमे से बचने के लिए यह पूरा नाटक रचा था। उसने नदी में कूदने का भ्रम पैदा करने के लिए अपनी बाइक, फोटो, आधार कार्ड की कॉपियां और सुसाइड नोट पुलिया पर छोड़े थे। पुलिस ने उसे बीएनएस की धारा 170 के तहत उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रहीं है।

PATRIKA PHOTO

08 Dec 2025 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / तीन दिन तक पुलिस तलाशती रही नदी में, शातिर ने किया सुसाइड का ड्रामा, फिर आरोपी मिला ट्रेन में

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

