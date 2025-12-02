Air Pollution : जयपुर में इन इलाकों में बिगड़े हालात, लोगों को खतरा, शास्त्री नगर में सबसे ज्यादा हवा खराब

PATRIKA PHOTO
जयपुर। राजधानी जयपुर में आज वायु प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया है। शहर के अलग-अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। शास्त्री नगर में एक्यूआई 224, सीतापुरा 221, मानसरोवर 214 और मुरलीपुरा 210 रिकॉर्ड किया गया। आदर्श नगर और पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में 153 और 144 दर्ज किया गया है। राजस्थान में कई शहरों में प्रदूषण बढ़ा है। आज एक्यूआई रिपोर्ट के हिसाब से भिवाड़ी 340, श्रीगंगानगर 261, कोटा 239, बूंदी 226, बीकानेर 214, जयपुर 194 गंभीर श्रेणी के करीब है।
एक्सपर्ट का कहना है कि औद्योगिक धुआं, भारी ट्रैफिक और सड़क धूल के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने के कारण शहर की हवा तेजी से प्रदूषित हो रही है। हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कणों का स्तर बढ़कर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
डॉक्टर्स ने कहा है कि लोग सुबह-शाम बाहर लंबी गतिविधियों से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने यह भी चेताया कि प्रदूषक कणों के उच्च स्तर से खांसी, आंखों और गले में जलन, छींक और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक जयपुर में वायु गुणवत्ता इसी तरह खराब बनी रह सकती है। इसलिए नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से घर के अंदर रखना चाहिए और प्रदूषित हवा में लंबे समय तक रहने से बचना चाहिए।
