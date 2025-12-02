Air Pollution : जयपुर में इन इलाकों में बिगड़े हालात, लोगों को खतरा, शास्त्री नगर में सबसे ज्यादा हवा खराब

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज वायु प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया है। शहर के अलग-अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। शास्त्री नगर में एक्यूआई 224, सीतापुरा 221, मानसरोवर 214 और मुरलीपुरा 210 रिकॉर्ड किया गया। आदर्श नगर और पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में 153 और 144 दर्ज किया गया है। राजस्थान में कई शहरों में प्रदूषण बढ़ा है। आज एक्यूआई रिपोर्ट के हिसाब से भिवाड़ी 340, श्रीगंगानगर 261, कोटा 239, बूंदी 226, बीकानेर 214, जयपुर 194 गंभीर श्रेणी के करीब है।