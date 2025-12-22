राजस्थान में चाइनीज मांझे पर सख्ती, सरकार ने जारी किए निर्देश; पढ़ें नई एडवाइजरी

एडवाइजरी में निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सघन तलाशी अभियान चलाकर प्रतिबंधित मांझे के स्टॉक को तुरंत जब्त किया जाए। इसके निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रोक सुनिश्चित की जाए। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,1960, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं में कार्रवाई होगी। बार-बार नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।