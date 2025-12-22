22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में चाइनीज मांझे पर सख्ती, सरकार ने जारी किए निर्देश; पढ़ें नई एडवाइजरी

मकर संक्रांति के दौरान चाइनीज मांझे (नायलॉन/सिंथेटिक पतंग डोर) के अवैध उपयोग से पशु-पक्षियों और आमजन को हो रही गंभीर चोटों एवं मौत की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Dec 22, 2025

पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। मकर संक्रांति के दौरान चाइनीज मांझे (नायलॉन/सिंथेटिक पतंग डोर) के अवैध उपयोग से पशु-पक्षियों और आमजन को हो रही गंभीर चोटों एवं मौत की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शासन सचिव, पशुपालन, गोपालन एवं मत्स्य डॉ. समित शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों को विस्तृत एडवाइजरी जारी की है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि नायलॉन/सिंथेटिक चायनीज मांझा और कांच या लोहे के चूर्ण से लेपित धागे न केवल मूक पक्षियों बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसके मद्देनजर एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सख्त प्रवर्तन और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश

एडवाइजरी में निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सघन तलाशी अभियान चलाकर प्रतिबंधित मांझे के स्टॉक को तुरंत जब्त किया जाए। इसके निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रोक सुनिश्चित की जाए। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,1960, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं में कार्रवाई होगी। बार-बार नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

जनजागरूकता और बहिष्कार पर जोर

उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रतिबंधित मांझा उपयोग न करने की शपथ दिलाने, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से केवल सूती धागे के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। व्यापार संघों के साथ बैठक कर चाइनीज मांझे के विक्रय के बहिष्कार के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

घायल पक्षियों के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था

डॉ. शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में पशुपालन विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से विशेष पक्षी चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। घायल पक्षियों के त्वरित उपचार के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि यदि कहीं चाइनीज मांझे का अवैध उपयोग या बिक्री दिखाई दे तो तुरंत संबंधित प्रशासन को सूचित करें। साथ ही, खुले में पड़े मांझे के टुकड़ों को सुरक्षित तरीके से एकत्र कर नष्ट करें तथा पशु-पक्षियों को इससे बचाने के लिए भी विशेष सतर्कता और सावधानी बरतें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 06:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में चाइनीज मांझे पर सख्ती, सरकार ने जारी किए निर्देश; पढ़ें नई एडवाइजरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में 30 बीघा से ज्यादा भूमि अतिक्रमण मुक्त, 5 नई अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर

स्वच्छता, तकनीक और नागरिक जिम्मेदारी का साझा मॉडल

ओपिनियन

मैं अरावली, विकास के नाम पर मेरा अस्तित्व क्यों दांव पर है…

ओपिनियन

आपकी बात: बांग्लादेेश के वर्तमान हालात को लेकर आपके क्या विचार है?

ओपिनियन

राजस्थान में शिक्षा को लेकर अगले 3 साल के लिए क्या है सरकार का रोडमैप, जानिए दो साल में क्या-क्या हुआ

madan dilawar
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.