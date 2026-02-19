Rajasthan Farmers : बंजर जमीन में भी ‘सोना’ उगलता है ये औषधीय पौधा, राजस्थान में किसान इसकी खेती से कर सकते हैं लाखों की कमाई

सहजन उपयोगी पौधा है, जो गर्म एवं नमी वाले जलवायु क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह सामान्यतः ड्रमस्टिक, सरगवो, मोरिंगा नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां, फल, पशुओं के चारे, दवाइयों, पानी को साफ करने और जैविक कीटनाशक इत्यादि के रूप में उपयोग होता हैं। सहजन के फूलों व कच्ची फलियों में विटामिन, प्रोटीन, आयरन पोटेशियम, एमीनो एसिड, विटामिन बी, सी व बीटा कैरोटीन, मैगनीज और प्रोटीन पाए जाते हैं। इसको दर्द व सूजनरोधी, वायुविकार, उच्च्च रक्तचाप जैसी कई बीमारियों के उपचार में काम में लिया जाता है।