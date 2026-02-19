Rainfall Report: जानें पिछले 24 घंटे का मौसम का हाल, जयपुर के शाहपुरा में झमाझम, बाड़मेर–फलौदी में गर्मी का तेवर तेज

तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान अलवर और फतेहपुर सीकर में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे इन इलाकों में सुबह ठंडक बढ़ गई। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ने तेवर दिखाए। बाड़मेर और फलौदी में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा।