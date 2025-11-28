Jaipur Airport: जयपुर एयरपोर्ट पर एक दर्जन फ्लाइट लेट, तीन उड़ानें ऐनवक्त पर रद्द, यात्री परेशान

इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली से शाम 4:55 बजे, मुंबई से शाम 6:20 बजे और इंदौर से रात 10 बजे आने वाली उड़ानें करीब डेढ़ घंटे की देरी से जयपुर पहुंचीं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की शाम 6:10 बजे मुंबई से आने वाली फ्लाइट एक घंटे की देरी से पहुंची। इसी तरह इंडिगो की शाम 4:50 बजे अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट एक घंटे की देरी से रवाना हुई।