जेडीए ने बांटे 1400 से अधिक पट्टे

जयपुर। जेडीए ने 16 से 24 दिसंबर तक जेडीए परिसर स्थित नागरिक सेवा केंद्र में शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। इस बीच 1956 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें 1400 से अधिक पट्टे जारी किए गए, इसके साथ ही नाम हस्तांतरण व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।