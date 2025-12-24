जेडीए ने बांटे 1400 से अधिक पट्टे

जयपुर। जेडीए ने 16 से 24 दिसंबर तक जेडीए परिसर स्थित नागरिक सेवा केंद्र में शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। इस बीच 1956 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें 1400 से अधिक पट्टे जारी किए गए, इसके साथ ही नाम हस्तांतरण व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।
जेडीए अधिकारियों के अनुसार, शहरी सेवा शिविर-2025 तथा शहरी सेवा अनुवर्ती शिविर के लम्बित प्रकरण, 18 अक्टूबर से 2 सितंबर के दौरान प्राप्त आवेदन, 8 नवंबर से 15 दिसंबर के दौरान प्राप्त नए आवेदन तथा संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
जोन—13 : 12 पट्टे, 3 नाम हस्तांतरण, 01 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र
जोन—11 : 108 पट्टे, 1 नाम हस्तातंरण
जोन 12 : 97 पट्टे, 5 नाम हस्तांतरण, 2 उप विभाजन/पुनर्गठन
जोन—24 : 1 पट्टा, 1 नाम हस्तांतरण
जोन 22 : 5 पट्टा, 7 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र
