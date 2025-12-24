24 दिसंबर 2025,

बुधवार

जयपुर

फर्जी मार्कशीट बनवाने के मामले में 5 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

फर्जी मार्कशीट बनवाने के मामले में पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Lalit Tiwari

Dec 24, 2025

जयपुर।
फर्जी मार्कशीट बनवाने के मामले में पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अनिल कुमार जाट कोटपुतली-बहरोड़ का रहने वाला है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी अनिल कुमार जाट ने बताया कि उसकी दूध की डेयरी मानसरोवर के 200 फीट बाईपास पर स्थित थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मोहन गुर्जर नामक व्यक्ति से हुई। मोहन गुर्जर ने उसे बताया कि पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकली है और यदि अच्छे नंबरों वाली दसवीं की मार्कशीट हो तो चयन आसानी से हो सकता है। आरोपी मोहन गुर्जर की बातों में आ गया और उसने मांग्यावास निवासी मोहन गुर्जर से दसवीं की फर्जी मार्कशीट बनवा ली।

24 Dec 2025 08:55 pm

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

